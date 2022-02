holiday_jp JavaScript

Get holidays in Japan.

Install

$ npm install @holiday-jp/holiday_jp

Usage

In HTML

< script src = "./your/own/path/holiday_jp.js" > </ script > < script > var holidays = holiday_jp.between( new Date ( '2010-09-14' ), new Date ( '2010-09-21' )); console .log(holidays[ 0 ][ 'name' ]); </ script >

In Node

var holiday_jp = require ( '@holiday-jp/holiday_jp' ); var holidays = holiday_jp.between( new Date ( '2010-09-14' ), new Date ( '2010-09-21' )); console .log(holidays[ 0 ][ 'name' ]);

In TypeScript