This package shares many similarities with listr, but is more suited for synchronous code.

Install

npm install @hjvedvik/tasks

Usage

const Tasks = require ( '@hjvedvik/tasks' ) const tasks = new Tasks([ { title : 'Simple task' , task : ( context, task ) => { } }, { title : 'Sub tasks' , skip : () => true , task : () => new Tasks([ { title : 'Another task' , task : () => { } } ]) } ]) tasks.run({ })

Roadmap for v1.0