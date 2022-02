Design System used on all the applications developed by HABX

Installation

npm i @habx/ui-core

Add Providers

import { Provider as DesignSystemProvider, ThemeProvider } from '@habx/ui-core' const App: React.FunctionComponent = ( { children } ) => { return ( <ThemeProvider theme={theme}> <DesignSystemProvider> {children} < /DesignSystemProvider> </ ThemeProvider> ) }

documentation

Test all our components in our Storybook