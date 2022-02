emojilib

Make emoji searchable with this keyword library.

Install

npm install emojilib --save

Usage

> require ( "emojilib" ) { '😀' : [ 'grinning_face' , 'face' , 'smile' , 'happy' , 'joy' , ':D' , 'grin' ], '😃' : [ 'grinning_face_with_big_eyes' , 'face' , 'happy' , 'joy' , 'haha' , ... }

If you are looking for the unicode emoji dataset, including version, grouping, ordering, and skin tone support flag, check out unicode-emoji-json .

Migrating from 2.x

Previously:

> var emoji = require ( "emojilib" ) > emoji.lib { "grinning" : { "keywords" : [ "face" , "smile" , "happy" , "joy" ], "char" : "😀" , "fitzpatrick_scale" : false , "category" : "people" }, ... }

Now, merge keywords with other metadata from unicode-emoji-json :

> var data = require ( 'unicode-emoji-json' ) > var keywordSet = require ( 'emojilib' ) > for ( const emoji in data) { data[emoji][ 'keywords' ] = keywordSet[emoji] } > data[ '😀' ] { name : 'grinning face' , slug : 'grinning_face' , group : 'Smileys & Emotion' , emoji_version : '1.0' , unicode_version : '1.0' , skin_tone_support : false , keywords : [ 'grinning_face' , 'face' , 'smile' , 'happy' , 'joy' , ':D' , 'grin' ] }

Previously:

> var emoji = require ( "emojilib" ) > emoji.ordered [ 'grinning' , 'grimacing' , 'grin' , 'joy' , 'smiley' , 'smile' , 'sweat_smile' , ...]

Now this data can be found in unicode-emoji-json :

> var orderedEmoji = require ( 'unicode-emoji-json/data-ordered-emoji' ) [ '😀' , '😃' , '😄' , '😁' , '😆' , '😅' ,...]

Previously:

> var emoji = require ( "emojilib" ) > emoji.fitzpatrick_scale_modifiers [ '🏻' , '🏼' , '🏽' , '🏾' , '🏿' ]

Now this data can be found in unicode-emoji-json :

> require ( 'unicode-emoji-json/data-emoji-components' ) { light_skin_tone : '🏻' , medium_light_skin_tone : '🏼' , medium_skin_tone : '🏽' , medium_dark_skin_tone : '🏾' , dark_skin_tone : '🏿' , red_hair : '🦰' , curly_hair : '🦱' , white_hair : '🦳' , bald : '🦲' }

Previously:

> require ( "emojilib" ).lib[ 'v' ].fitzpatrick_scale true > require ( "emojilib" ).lib[ 'turtle' ].fitzpatrick_scale false

Now this data can be found in unicode-emoji-json :

> require ( 'unicode-emoji-json' )[ '✌️' ].skin_tone_support true > require ( 'unicode-emoji-json' )[ '🐢' ].skin_tone_support false

