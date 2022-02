<task-lists> element

Drag and drop task list items.

Installation

$ npm install --save /task-lists-element

Usage

Script

Import as a module:

import '@github/task-lists-element'

With a script tag:

< script type = "module" src = "./node_modules/@github/task-lists-element/dist/task-lists-element.js" >

Markup

< task-lists sortable > < ul class = "contains-task-list" > < li class = "task-list-item" > < input type = "checkbox" class = "task-list-item-checkbox" > Hubot </ li > < li class = "task-list-item" > < input type = "checkbox" class = "task-list-item-checkbox" > Bender </ li > </ ul > < ul class = "contains-task-list" > < li class = "task-list-item" > < input type = "checkbox" class = "task-list-item-checkbox" > BB-8 </ li > < li class = "task-list-item" > < input type = "checkbox" class = "task-list-item-checkbox" > WALL-E </ li > </ ul > </ task-lists >

Events

const list = document .querySelector( 'task-lists' ) list.addEventListener( 'task-lists-check' , function ( event ) { const {position, checked} = event.detail console .log(position, checked) }) list.addEventListener( 'task-lists-move' , function ( event ) { const {src, dst} = event.detail console .log(src, dst) })

Browser support

Browsers without native custom element support require a polyfill.

Chrome

Firefox

Safari

Microsoft Edge

Development

npm install npm test

License

Distributed under the MIT license. See LICENSE for details.