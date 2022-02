<markdown-toolbar> element

Markdown formatting buttons for text inputs.

Installation

$ npm install --save /markdown-toolbar-element

Usage

import '@github/markdown-toolbar-element'

< markdown-toolbar for = "textarea_id" > < md-bold > bold </ md-bold > < md-header > header </ md-header > < md-italic > italic </ md-italic > < md-quote > quote </ md-quote > < md-code > code </ md-code > < md-link > link </ md-link > < md-image > image </ md-image > < md-unordered-list > unordered-list </ md-unordered-list > < md-ordered-list > ordered-list </ md-ordered-list > < md-task-list > task-list </ md-task-list > < md-mention > mention </ md-mention > < md-ref > ref </ md-ref > < button data-md-button > Custom button </ button > </ markdown-toolbar > < textarea id = "textarea_id" > </ textarea >

<markdown-toolbar> comes with focus management as advised in WAI-ARIA Authoring Practices 1.1: Toolbar Design Pattern. The md-* buttons that ship with this package are automatically managed. Add a data-md-button attribute to any custom toolbar items to enroll them into focus management.

Browser support

Browsers without native custom element support require a polyfill.

Chrome

Firefox

Safari

Microsoft Edge

Development

npm install npm test

License

Distributed under the MIT license. See LICENSE for details.