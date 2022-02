Check All

Check/uncheck [data-check-all] to check/uncheck all checkboxes in a container.

to check/uncheck all checkboxes in a container. Shift click on [data-check-all-item] to select all checkboxes between the last checked checkbox and the target checkbox.

to select all checkboxes between the last checked checkbox and the target checkbox. Auto-update [data-check-all-count] to count of checked items.

Installation

$ npm install @github/ check - all

Usage

JS

import checkAll from '@github/check-all' checkAll( document .querySelector( '[data-check-all-container]' ))

Using a library like selector-observer, the behavior can automatically be applied to any container matching a selector.

import {observe} from 'selector-observer' import checkAll from '@github/check-all' observe( '[data-check-all-container]' , { subscribe : checkAll })

HTML

< div data-check-all-container > Count: < span data-check-all-count > 0 </ span > < label > < input type = "checkbox" data-check-all > Check All </ label > < label > < input type = "checkbox" data-check-all-item > github/fetch </ label > < label > < input type = "checkbox" data-check-all-item > github/textarea-autosize </ label > < label > < input type = "checkbox" data-check-all-item > github/eventlistener-polyfill </ label > < label > < input type = "checkbox" data-check-all-item > github/quote-selection </ label > </ div >

Development

npm install npm test

License

Distributed under the MIT license. See LICENSE for details.