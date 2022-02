A highly customizable circular slider with no dependencies. See some live demos here!

install

npm install @ fseehawer / react - circular - slider

example

import React from 'react' ; import CircularSlider from '@fseehawer/react-circular-slider' ; const App = () => { return ( < CircularSlider onChange = { value => { console.log(value); } } /> ) }; export default App;

Use min and max props to define the range of numbers. Use prependToValue/appendToValue if you want to prepend/append e.g. "$" or "°" to the value. Or simply use the data prop and pass any number or string sequence as an array to be spread in 360°. See some live demos here!

import React from 'react' ; import CircularSlider from '@fseehawer/react-circular-slider' ; const App = () => { return ( < CircularSlider label = "savings" labelColor = "#005a58" knobColor = "#005a58" progressColorFrom = "#00bfbd" progressColorTo = "#009c9a" progressSize = {24} trackColor = "#eeeeee" trackSize = {24} data = {[ " 1 €"," 2 €"]} // ... dataIndex = {10} onChange = { value => { console.log(value); } } /> ) }; export default App;

Props

prop type default Affects width number 280 width of the slider direction number 1 clockwise (1) or anticlockwise (-1) min number 0 smallest value max number 360 largest value data array [] array of data to be spread in 360° dataIndex number 0 initially place knob at a certain value in the array knobColor string #4e63ea knob color knobSize number 32 knob size hideKnob boolean false hide knob knobDraggable boolean true knob draggable knobPosition string top knob's 0 position to be top, right, bottom or left label string ANGLE label labelColor string #272b77 label and value color labelBottom boolean false label position at bottom labelFontSize string 1rem label font-size valueFontSize string 4rem label value font-size appendToValue string '' append character to value prependToValue string '' prepend character to value renderLabelValue jsx null add custom jsx code for the labels and styles verticalOffset string 2rem vertical offset of the label and value hideLabelValue boolean false hide label and value progressColorFrom string #80C3F3 progress track gradient start color progressColorTo string #4990E2 progress track gradient end color progressSize number 8 progress track size progressLineCap string round progress track cap to be round or flat trackColor string #DDDEFB background track color trackSize number 8 background track size onChange func value => {} returns label value

license

MIT License