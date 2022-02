form-create is a form generation component that can generate dynamic rendering, data collection, verification and submission functions through JSON. Supports 3 UI frameworks, and supports the generation of any Vue components. Built-in 20 kinds of commonly used form components and custom components, no matter how complex forms can be easily handled.

开源的vue可视化表单设计器组件 (功能演示)

Vue3 Version

Support

iview

view-design

element-ui

ant-design-vue

If you have a form component suitable for form-create, please feel free to click here to leave a message

If it helps, you can click on "Star" in the upper right corner. Thank you! The project is still being developed and improved. If there are any 'recommendations or questions, please ask here

本项目QQ讨论群28963712

Preview

More Form operations description group component description control configuration description

Docs

简体中文 | Vue3版本 | English

Packages

Example

Legend

Install

Install the corresponding version according to the UI you use

iview npm install @form-create/iview

view-design

npm install @form-create/iview4

element-ui

npm install @form-create/element-ui

ant-design-vue

npm install @form-create/ant-design-vue

Import

CDN:

iview

< script src = "//vuejs.org/js/vue.min.js" > </ script > < link rel = "stylesheet" href = "//unpkg.com/iview/dist/styles/iview.css" > < script src = "//unpkg.com/iview/dist/iview.min.js" > </ script > < script src = "//unpkg.com/@form-create/iview/dist/form-create.min.js" > </ script >

element-ui

< script src = "//vuejs.org/js/vue.min.js" > </ script > < link rel = "stylesheet" href = "https://unpkg.com/element-ui/lib/theme-chalk/index.css" > < script src = "https://unpkg.com/element-ui/lib/index.js" > </ script > < script src = "//unpkg.com/@form-create/element-ui/dist/form-create.min.js" > </ script >

ant-design-vue

< script src = "//vuejs.org/js/vue.min.js" > </ script > < link href = "https://unpkg.com/ant-design-vue@1.5.3/dist/antd.min.css" rel = "stylesheet" > < script src = "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.24.0/moment.min.js" > </ script > < script src = "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.24.0/locale/zh-cn.js" > </ script > < script defer src = "https://unpkg.com/ant-design-vue@1.5.3/dist/antd.js" > </ script > < script src = "//unpkg.com/@form-create/ant-design-vue/dist/form-create.min.js" > </ script >

NodeJs:

iview

import formCreate from '@form-create/iview' Vue.use(formCreate)

element-ui

import formCreate from '@form-create/element-ui' Vue.use(formCreate)

ant-design-vue

import formCreate from '@form-create/ant-design-vue' Vue.use(formCreate)

Usage

< form-create :rule = "rule" v-model = "fApi" :option = "options" :value.sync = "value" />

export default { data(){ return { fApi :{}, value :{ field1 : '111' , field2 : '222' , time : '11:11:11' }, options :{ onSubmit : ( formData )=> { alert( JSON .stringify(formData)) } }, rule :[ { type : 'input' , field : 'field1' , title : 'field1' , value : 'aaa' }, { type : 'input' , field : 'field2' , title : 'field2' , value : 'sss' }, { type : 'timePicker' , field : 'time' , title : 'time' , value : '12:12:12' }, { type : 'ElButton' , title : 'Modify field1' , native : false , on :{ click : () => { this .rule[ 0 ].value+= 'a' } }, children : [ 'Click' ], } ] } } }

Demo

Download project

$ git clone https://github.com/xaboy/form-create.git $ cd form-create

Install dependencies

$ npm run bootstrap

iview Demo

$ npm run dev:iview

view-design Demo

$ npm run dev:iview4

element-ui Demo

$ npm run dev:ele

ant-design-vue Demo

$ npm run dev:antd

Thank

时光弧线 | wxxtqk | williamBoss | HeyMrLin | djkloop | JetBrains

Donation

License

MIT

Copyright (c) 2018-present xaboy