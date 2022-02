TOC

TOC is a library that will automatically generate a table of contents for your page.

Features

Completely customizable

Click to smooth scroll to that spot on the page

Automatically highlight the current section

Can have multiple on a page

Installation

npm install import '@firstandthird/toc'

Usage

Import required scripts:

import '@firstandthird/toc' ; import Toc from '@firstandthird/toc' ;

Setup HTML:

< div class = "toc" data-toc = "h1" > < h1 data-toc-title = "Heading 1" > My heading </ h1 >

Options

Options are set via custom properties:

Property Value Description data-toc {string|Element|NodeList} Elements to use as headings data-toc-container {string|Element|NodeList} Element to find all selectors in data-toc-offset {string|Element|NodeList} Offset to trigger the next headline data-toc-title {string} Text to be used as title (add this to headings)

Example

Example HTML:

< html > < head > < title > TOC Example </ title > < link href = "styles.css" rel = "stylesheet" type = "text/css" > </ head > < body > < div class = "toc" data-toc = "h1, h2, h3" > </ div > < div id = "wrapper" > < h1 data-toc-title = "Custom toc title" > Page Title </ h1 > < p > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum fermentum ligula a augue sollicitudin a tincidunt felis tincidunt. Donec et urna augue, sed consectetur lacus. Maecenas tincidunt volutpat lorem. Suspendisse turpis tellus, sodales ac commodo id, rhoncus vel augue. Vestibulum nisl nibh, rutrum eu bibendum vitae, bibendum et libero. Suspendisse vel odio vitae leo commodo lacinia. Sed non lacinia nulla. Pellentesque faucibus euismod dictum. Suspendisse potenti. </ p > < p > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum fermentum ligula a augue sollicitudin a tincidunt felis tincidunt. Donec et urna augue, sed consectetur lacus. Maecenas tincidunt volutpat lorem. Suspendisse turpis tellus, sodales ac commodo id, rhoncus vel augue. Vestibulum nisl nibh, rutrum eu bibendum vitae, bibendum et libero. Suspendisse vel odio vitae leo commodo lacinia. Sed non lacinia nulla. Pellentesque faucibus euismod dictum. Suspendisse potenti. </ p > < h2 > Sub Heading </ h2 > < p > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum fermentum ligula a augue sollicitudin a tincidunt felis tincidunt. Donec et urna augue, sed consectetur lacus. Maecenas tincidunt volutpat lorem. Suspendisse turpis tellus, sodales ac commodo id, rhoncus vel augue. Vestibulum nisl nibh, rutrum eu bibendum vitae, bibendum et libero. Suspendisse vel odio vitae leo commodo lacinia. Sed non lacinia nulla. Pellentesque faucibus euismod dictum. Suspendisse potenti. </ p > < p > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum fermentum ligula a augue sollicitudin a tincidunt felis tincidunt. Donec et urna augue, sed consectetur lacus. Maecenas tincidunt volutpat lorem. Suspendisse turpis tellus, sodales ac commodo id, rhoncus vel augue. Vestibulum nisl nibh, rutrum eu bibendum vitae, bibendum et libero. Suspendisse vel odio vitae leo commodo lacinia. Sed non lacinia nulla. Pellentesque faucibus euismod dictum. Suspendisse potenti. </ p > < p > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum fermentum ligula a augue sollicitudin a tincidunt felis tincidunt. Donec et urna augue, sed consectetur lacus. Maecenas tincidunt volutpat lorem. Suspendisse turpis tellus, sodales ac commodo id, rhoncus vel augue. Vestibulum nisl nibh, rutrum eu bibendum vitae, bibendum et libero. Suspendisse vel odio vitae leo commodo lacinia. Sed non lacinia nulla. Pellentesque faucibus euismod dictum. Suspendisse potenti. </ p > < p > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum fermentum ligula a augue sollicitudin a tincidunt felis tincidunt. Donec et urna augue, sed consectetur lacus. Maecenas tincidunt volutpat lorem. Suspendisse turpis tellus, sodales ac commodo id, rhoncus vel augue. Vestibulum nisl nibh, rutrum eu bibendum vitae, bibendum et libero. Suspendisse vel odio vitae leo commodo lacinia. Sed non lacinia nulla. Pellentesque faucibus euismod dictum. Suspendisse potenti. </ p > < h2 > Sub Heading </ h2 > < p > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum fermentum ligula a augue sollicitudin a tincidunt felis tincidunt. Donec et urna augue, sed consectetur lacus. Maecenas tincidunt volutpat lorem. Suspendisse turpis tellus, sodales ac commodo id, rhoncus vel augue. Vestibulum nisl nibh, rutrum eu bibendum vitae, bibendum et libero. Suspendisse vel odio vitae leo commodo lacinia. Sed non lacinia nulla. Pellentesque faucibus euismod dictum. Suspendisse potenti. </ p > < p > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum fermentum ligula a augue sollicitudin a tincidunt felis tincidunt. Donec et urna augue, sed consectetur lacus. Maecenas tincidunt volutpat lorem. Suspendisse turpis tellus, sodales ac commodo id, rhoncus vel augue. Vestibulum nisl nibh, rutrum eu bibendum vitae, bibendum et libero. Suspendisse vel odio vitae leo commodo lacinia. Sed non lacinia nulla. Pellentesque faucibus euismod dictum. Suspendisse potenti. </ p > < h3 id = "last" data-toc-title = "Custom subsub-heading" > SubSub Heading </ h3 > < p > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum fermentum ligula a augue sollicitudin a tincidunt felis tincidunt. Donec et urna augue, sed consectetur lacus. Maecenas tincidunt volutpat lorem. Suspendisse turpis tellus, sodales ac commodo id, rhoncus vel augue. Vestibulum nisl nibh, rutrum eu bibendum vitae, bibendum et libero. Suspendisse vel odio vitae leo commodo lacinia. Sed non lacinia nulla. Pellentesque faucibus euismod dictum. Suspendisse potenti. </ p > < p > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum fermentum ligula a augue sollicitudin a tincidunt felis tincidunt. Donec et urna augue, sed consectetur lacus. Maecenas tincidunt volutpat lorem. Suspendisse turpis tellus, sodales ac commodo id, rhoncus vel augue. Vestibulum nisl nibh, rutrum eu bibendum vitae, bibendum et libero. Suspendisse vel odio vitae leo commodo lacinia. Sed non lacinia nulla. Pellentesque faucibus euismod dictum. Suspendisse potenti. </ p > < p > Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum fermentum ligula a augue sollicitudin a tincidunt felis tincidunt. Donec et urna augue, sed consectetur lacus. Maecenas tincidunt volutpat lorem. Suspendisse turpis tellus, sodales ac commodo id, rhoncus vel augue. Vestibulum nisl nibh, rutrum eu bibendum vitae, bibendum et libero. Suspendisse vel odio vitae leo commodo lacinia. Sed non lacinia nulla. Pellentesque faucibus euismod dictum. Suspendisse potenti. </ p > </ div > < script src = "scripts.js" > </ script > </ body > </ html >

Example JavaScript:

import '@firstandthird/toc' ;

Example CSS:

.toc { background : #fefefe ; width : 200px ; position : fixed; border : 1px solid #ddd ; color : #333 ; } .toc a { color : #333 ; } .toc .toc-h2 { margin-left : 10px } .toc .toc-h3 { margin-left : 20px } .toc-visible { color : #000 ; font-weight : bold; } .toc .right { right : 0 }

License

MIT License

Copyright (c) 2018 First+Third

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.