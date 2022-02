Figma Plugin Helper functions

A collection of useful helper functions to import to your Figma plugin project

Installation

npm i @figma-plugin/helpers yarn add @figma-plugin/helpers

Usage

import { isTextNode } from "@figma-plugin/helpers" ; const firstTextNode = figma.currentPage.findOne( node => isTextNode(node));

Documentation

Find more information about each helper function in /docs directory.

Roadmap