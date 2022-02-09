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一个优秀的前端解决方案

痛点

在开发一个前端项目之前，我们可能需要做如下准备工作：

搭建开发环境

约定代码规范

封装API请求

配置路由

实现布局、菜单、导航

实现登录

权限管理

...

除了准备工作之外，还会遇到很多相似的业务类型，比如中后台应用大多都是工作台、增删改查、权限、图表等。如果每次项目都完全手动处理一遍，不仅耗费时间，久而久之可能会存在多种技术栈、开发规范，导致开发流程不统一，历史项目越来越难维护。所以我们需要一套完整的解决方案，管理开发到部署整个流程。

Fes.js 是一个好用的前端应用解决方案。提供覆盖编译构建到代码运行的每个生命周期的插件体系，支持各种功能扩展和业务需求。以 路由为基础，同时支持配置式路由和约定式路由，保证路由的功能完备。整体上以约定、配置化、组件化的设计思想，让用户仅仅关心用组件搭建页面内容。基于Vue.js3.0，充分利用Vue丰富的生态。技术曲线平缓，上手也简单。在经过多个项目中打磨后趋于稳定。

它主要具备以下功能：

🚀 快速 ，内置了路由、开发、构建等，并且提供测试、布局、权限、国际化、状态管理、API请求、数据字典、SvgIcon等插件，可以满足大部分日常开发需求。

🧨 简单 ，基于Vue.js 3.0，上手简单。贯彻“约定优于配置”思想，设计插件上尽可能用约定替代配置，同时提供统一的插件配置入口，简单简洁又不失灵活。提供一致性的API入口，一致化的体验，学习起来更轻松。

💪 健壮 ，只需要关心页面内容，减少写BUG的机会！提供单元测试、覆盖测试能力保障项目质量。

📦 可扩展 ，借鉴Umi实现了完整的生命周期和插件化机制，插件可以管理项目的编译时和运行时，能力均可以通过插件封装进来，在 Fes.js 中协调有序的运行。

📡 面向未来 ，在满足需求的同时，我们也不会停止对新技术的探索。已使用Vue3.0来提升应用性能，已使用webpack5提升构建性能和实现微服务，未来会探索vite等新技术。

插件

插件 介绍 @fesjs/plugin-access 提供对页面资源的权限控制能力 @fesjs/plugin-enums 提供统一的枚举存取及丰富的函数来处理枚举 @fesjs/plugin-icon svg 文件自动注册为组件 @fesjs/plugin-jest 基于 Jest ，提供单元测试、覆盖测试能力 @fesjs/plugin-layout 简单的配置即可拥有布局，包括导航以及侧边栏 @fesjs/plugin-locale 基于 Vue I18n ，提供国际化能力 @fesjs/plugin-model 简易的数据管理方案 @fesjs/plugin-request 基于 Axios 封装的 request，内置防止重复请求、请求节流、错误处理等功能 @fesjs/plugin-vuex 基于 Vuex , 提供状态管理能力 @fesjs/plugin-qiankun 基于 qiankun ，提供微服务能力 @fesjs/plugin-sass 样式支持sass @fesjs/plugin-monaco-editor 提供代码编辑器能力， 基于 monaco-editor （VS Code使用的代码编辑器） @fesjs/plugin-windicss 基于 windicss ，提供原子化 CSS 能力 @fesjs/plugin-pinia pinia，状态处理

像数 1, 2, 3 一样容易

使用 yarn ：

yarn create @fesjs/fes-app myapp yarn yarn dev

使用 npm ：

npx @fesjs/create-fes-app myapp npm install npm run dev

反馈

Github Issue 微信群 Fes.js开源运营小助手 @fesjs/fes.js/issues

参与共建

我们非常欢迎社区同学能提交PR：

fork项目! 创建你的功能分支: git checkout -b my-new-feature 本地提交新代码: git commit -am 'Add some feature' 推送本地到服务器分支: git push origin my-new-feature 创建一个PR

如果是发现Bug或者期望添加新功能，请提交issue。

社区活动

Fesjs 社区有奖征文活动

为了 Fes.js 开源项目更好的运转，同时回馈开源社区，社区推出有奖征文活动！欢迎大家投递实践经验，给社区用户，更广泛的开发者提供借鉴。

经验输出也可以帮助到你系统沉淀自有项目，梳理工作思路，也能够帮助你的技术博客做宣传。优秀的实践案例将有机会邀请参与项目社区技术会议分享，赶快来参与吧。 请戳：https://mp.weixin.qq.com/s/nV4NG_OUUrdgtft8g_IW4g