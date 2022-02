Hooks

@feathersjs/hooks brings Koa style middleware to any asynchronous JavaScript and TypeScript function or class.

Installation

Node

npm install @ feathersjs / hooks --save

const { hooks } = require ( '@feathersjs/hooks' ); import { hooks } from '@feathersjs/hooks' ;

Deno

import { hooks } from 'https://deno.land/x/hooks/src/index.ts' ;

Documentation

See feathersjs/hooks for the complete documentation.

