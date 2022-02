fit headlines and paragraphs into any element

Table of Contents

Installation

npm install react-textfit --save

Usage

Headlines

import { Textfit } from 'react-textfit' ; class App extends Component { render() { return ( < Textfit mode = "single" > Fat headline! </ Textfit > ); } }

Respect the element's height when using single lines

import { Textfit } from 'react-textfit' ; class App extends Component { render() { return ( < Textfit mode = "single" forceSingleModeWidth = {false} > Fat headline! </ Textfit > ); } }

Paragraphs

import { Textfit } from 'react-textfit' ; class App extends Component { render() { return ( < Textfit mode = "multi" > Lorem < strong > ipsum </ strong > dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. </ Textfit > ); } }

Modes

single

Algorithm steps:

1. binary search to fit the element's width 2. if forceSingleModeWidth= false and text overflows height 2 a. binary search to also fit the elements height

multi

Algorithm steps:

1. binary search to fit the element's height 2. if text overflows width 2 a. binary search to also fit the elements width

API

Props

mode (single|multi) Algorithm to fit the text. Use single for headlines and multi for paragraphs. Default is multi .

(single|multi) Algorithm to fit the text. Use single for headlines and multi for paragraphs. Default is . forceSingleModeWidth (Boolean) When mode is single and forceSingleModeWidth is true, the element's height will be ignored. Default is true .

(Boolean) When mode is single and forceSingleModeWidth is true, the element's height will be ignored. Default is . min (Number) Minimum font size in pixel. Default is 1 .

(Number) Minimum font size in pixel. Default is . max (Number) Maximum font size in pixel. Default is 100 .

(Number) Maximum font size in pixel. Default is . throttle (Number) Window resize throttle in milliseconds. Default is 50 .

(Number) Window resize throttle in milliseconds. Default is . onReady (Function) Will be called when text is fitted.

License

MIT