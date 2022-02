Esbuild plugins project under heavy development





@esbuild-plugins/node-resolve

@esbuild-plugins/esm-externals

@esbuild-plugins/node-modules-polyfill

@esbuild-plugins/node-globals-polyfill

@esbuild-plugins/tsconfig-paths

@esbuild-plugins/html

Resolve files with the resolve package and adds support for Yarn berry PnP.

import NodeResolve from '@esbuild-plugins/node-resolve' import { build } from 'esbuild' build({ plugins: [ NodeResolve({ extensions: [ '.ts' , '.js' ], onResolved: ( resolved ) => { if (resolved.includes( 'node_modules' )) { return { external: true , } } return resolved }, }), ], })

Makes some packages externals and forces the output to be valid ESM

import EsmExternals from '@esbuild-plugins/esm-externals' import { build } from 'esbuild' build({ plugins: [EsmExternals({ externals: [ 'react' , 'react-dom' ] })], })

Polyfills nodejs builtin modules for the browser

import NodeModulesPolyfills from '@esbuild-plugins/node-modules-polyfill' import { build } from 'esbuild' build({ plugins: [NodeModulesPolyfills()], })

Polyfills nodejs globals like process