Sass Vars Loader

Import Sass vars from Webpack config or from JS/JSON files

This loader allows you to use Sass variables defined in:

Supports both syntax types:

Supports hot reload:

Install

✅ JSON Files ✅ JavaScript Files ✅ Inlined in Webpack Config✅ SASS Syntax ✅ SCSS Syntax✅ HMR Enabled

using npm

npm install @epegzz/sass-vars-loader --save-dev

using yarn

yarn add @epegzz/sass-vars-loader --dev

Usage

Look at the Example Webpack Config File to see how to use this loader in conjunction with style-loader and css-loader

Option 1: Inline Sass vars in the webpack config

.some-class { background : $greenFromWebpackConfig ; }

var path = require ( 'path' ); module .exports = { entry : './src/index.js' , module : { rules : [{ test : /\.scss$/ , use : [ { loader : "style-loader" }, { loader : "css-loader" }, { loader : "sass-loader" , options : { includePaths : [ "app/styles.scss" ] } }, { loader : "@epegzz/sass-vars-loader" , options : { syntax : 'scss' , vars : { greenFromWebpackConfig : '#0f0' } } }] }] }, output : { filename : 'bundle.js' , path : path.resolve(__dirname, 'dist' ) } };

Option 2: Load Sass vars from JSON file

{ "purpleFromJSON" : "purple" }

.some-class { background : $purpleFromJSON ; }

var path = require ( 'path' ); module .exports = { entry : './src/index.js' , module : { rules : [{ test : /\.scss$/ , use : [ { loader : "style-loader" }, { loader : "css-loader" }, { loader : "sass-loader" , options : { includePaths : [ "app/styles.scss" ] } }, { loader : "@epegzz/sass-vars-loader" , options : { syntax : 'scss' , files : [ path.resolve(__dirname, 'config/sassVars.json' ) ] } }] }] }, output : { filename : 'bundle.js' , path : path.resolve(__dirname, 'dist' ) } };

Option 3: Load Sass vars from JavaScript file

module .exports = { blueFromJavaScript : 'blue' };

.some-class { background : $blueFromJavaScript ; }

var path = require ( 'path' ); module .exports = { entry : './src/index.js' , module : { rules : [{ test : /\.scss$/ , use : [ { loader : "style-loader" }, { loader : "css-loader" }, { loader : "sass-loader" , options : { includePaths : [ "app/styles.scss" ] } }, { loader : "@epegzz/sass-vars-loader" , options : { syntax : 'scss' , files : [ path.resolve(__dirname, 'config/sassVars.js' ) ] } }] }] }, output : { filename : 'bundle.js' , path : path.resolve(__dirname, 'dist' ) } };

Pro Tip: Using objects as Sass vars!

Use map_get in order to use objects as Sass vars:

module .exports = { lightTheme : { background : 'white' , color : 'black' }, darkTheme : { background : 'black' , color : 'gray' } };