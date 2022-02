GraphQL Mongoose Loader

Install

npm i @ entria / graphql - mongoose - loader --save yarn add @entria/graphql-mongoose-loader

Mongoose Dataloader Batch

Add batch to your GraphQL resolvers/loaders

Define a mongoose schema for your model

import mongoose from 'mongoose' ; const Schema = new mongoose.Schema( { name : { type : String , }, email : { type : String , required : true , index : true , }, password : { type : String , hidden : true , }, }, { collection : 'User' , }, ); export default mongoose.model( 'User' , Schema);

Create a Dataloader for it

import { mongooseLoader } from '@entria/graphql-mongoose-loader' ; import UserModel from './User' ; export const getLoader = () => new DataLoader( ids => mongooseLoader(UserModel, ids));

Connection from Mongoose Cursor

Create a connection from mongoose cursor

import { connectionFromMongoCursor } from '@entria/graphql-mongoose-loader' ; export const loadUsers = async (context: GraphQLContext, args : ConnectionArguments) => { const where = args.search ? { name : { $regex : new RegExp ( `^ ${args.search} ` , 'ig' ), }, } : {}; const users = UserModel.find(where, { _id : 1 }).sort({ createdAt : -1 , }); return connectionFromMongoCursor({ cursor : users, context, args, loader : load, }); };

Connection from Mongoose Aggregate

Create a connection from mongoose aggregate