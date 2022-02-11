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@efox/emp-react

by efoxTeam
1.1.9 (see all)

EMP Micro FE Base on webpack 5 & module federation

npm
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CDN

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9d ago

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24

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8

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Built-In

Tree-Shakeable

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Readme

EMP ⚡ 2.0

npm node document Netlify Status

基于下一代构建实现微前端解决方案

  • 💡 微前端、微组件、支持ESM的共享模型
  • ⚡️ 结合SWC快速构建重载
  • 🛠️ 多功能模块支持TypeScript、JSX、CSS、Less、Sass 等支持开箱即用。
  • 📦 “多页应用” 或 “库” 模式的预配置 webpack 构建.
  • 🔩 通用的插件、共享 webpack chain 插件接口.
  • 🔑 TS重构项目、提供灵活的api、Plugin以及完整的类型提示.

Typescript 工作流

Typescript 项目 dev 或 build 会生成当前项目 exposes 对应的声明

  • 执行 emp devemp build 后，生成的 index.d.ts 会在 dist/types 目录
  • 执行 emp dts 后，会下载 remote 对应的 d.ts 文件到 ./src/empShareTypes
    • -p 参数可以传下载目录，默认 ./src/empShareTypes

📦 Project

ProjectNPMInfo
@efox/empreleaseTreasure chest
@efox/plugin-vue-2releaseEMP Vue v2 plugin
@efox/plugin-babel-reactreleaseEMP Babel for React plugin
@efox/eslint-config-reactreleaseESLint React Config
@efox/eslint-config-vuereleaseESLint Vue Config

👬 Community

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