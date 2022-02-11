基于下一代构建实现微前端解决方案
- 💡 微前端、微组件、支持ESM的共享模型
- ⚡️ 结合SWC快速构建重载
- 🛠️ 多功能模块支持TypeScript、JSX、CSS、Less、Sass 等支持开箱即用。
- 📦 “多页应用” 或 “库” 模式的预配置 webpack 构建.
- 🔩 通用的插件、共享 webpack chain 插件接口.
- 🔑 TS重构项目、提供灵活的api、Plugin以及完整的类型提示.
Typescript 项目 dev 或 build 会生成当前项目 exposes 对应的声明
- 执行
emp dev或
emp build后，生成的 index.d.ts 会在 dist/types 目录
- 执行
emp dts后，会下载 remote 对应的 d.ts 文件到 ./src/empShareTypes
- -p 参数可以传下载目录，默认 ./src/empShareTypes
|Project
|NPM
|Info
|@efox/emp
|Treasure chest
|@efox/plugin-vue-2
|EMP Vue v2 plugin
|@efox/plugin-babel-react
|EMP Babel for React plugin
|@efox/eslint-config-react
|ESLint React Config
|@efox/eslint-config-vue
|ESLint Vue Config