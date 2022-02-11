DoKit诞生于滴滴城运服体验技术部，是一款面向泛前端产品研发全生命周期的效率平台。经过两年的发展，当前DoKit已经发展成了一个相对完整的生态，比如DoKit For Android、DoKit For iOS、DoKit For 小程序、DoKit For Flutter、DoKit For Web。同时我们的项目被BAT以及滴滴、字节、快手、京东等等头部独角兽企业广泛使用并获得良好的口碑。随着dokit.cn平台端的推出，标志着DoKit已经从单纯的效率工具正式进入了效率工具平台的阶段。与此同时我们一直都未停下持续探索的精神，积极地在更多平台领域进行尝试，不给自己设限。我们相信DoKit的未来充满无限可能。
新用户重点关注：受集团影响当前DoKit平台端不支持新用户注册，老用户不受影响，新用户开放注册时间以官方消息为准！！！另外只有平台端的相关功能需要申请productId，假如不需要相关功能可以不填或者填空。
温馨提示：当前DoKit的所有功能都只针对Debug环境，Release环境未经过实际验证，所以请大家严格按照官方文档来集成，也不建议大家在Release环境上使用DoKit的任何功能。如果大家一定要在Release环境上使用，请自行进行充分的测试和验证，DoKit官方将不承担任何责任和损失。
DoKit调研问卷 亲爱的DoKit用户,动动你的小手指参与一下我们的官方调研活动吧。我们极度渴望听到你们的声音:
链接:https://page.juyanwenjuan.com/jy_0CMpJzlu.html
每一个稍微有点规模的 App，总会自带一些线下的测试功能代码，比如环境切换功能、帧率查看功能等等，这些功能的切换入口往往放在各式各样的入口中，比如一些特殊的手势，双击 statusBar，双击某一个功能区块，或者新建一个 keyWindow 始终至于 App 最上方等等，而且每一个 App 里面的线下附带功能模块很多是相似的，比如帧率查看、内存和 CPU 监控等等，但是现在基本上都是每个 App 都是自己实现了一份，经历了以上的问题之后，DoKit 就有了它存在的意义。
DoKit 是一个功能平台，能够让每一个 App 快速接入一些常用的或者你没有实现的一些辅助开发工具、测试效率工具、视觉辅助工具，而且能够完美在 Doraemon 面板中接入你已经实现的与业务紧密耦合的一些非通有的辅助工具，并搭配我们的dokit平台，让功能得到延伸，接入方便，便于扩展。
简单总结
1、DoKit 能够快速让你的业务测试代码能够在这里统一管理，统一收口；
2、DoKit 内置很多常用的工具，避免重复实现，一次接入，你将会拥有强大的工具集合；
3、搭配dokit平台，借助接口Mock、健康体检、文件同步助手、一机多控让你方便和他人协同，极大的提升研发过程中的效率。
tips ： 如果使用我们滴滴优秀的开源跨端方案 chameleon 也可以集成该工具集合
统一维护和管理所有的测试模块，详见接入手册
详见 Doraemon mini program debugger
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创始人 yixiangboy(易翔) 负责人 小枫
内部核心成员 yixiangboy(易翔)、 jtsky(金台) 、 小枫 、 LinJZong 、 jayconscious 、 xukaibin 、 jellybean 、 maxiee 、 zhugeafanti
贡献者榜单 BzCoder 、 wangzhipeng、 momoxiangbei、 changzuozhen、 wanglikun7342 、 wenquanlebao 、 hiXgb 、 Chinnko 、 y644938647 、 wm219、 goolong 、 miracle9312 、 lwhsgz123、 huakucha 、 HuginChen 、 feng562925462 、 azhon 、 rex26 、 csc-EricWu 、 xiandanin 、 0xd-cc 、 k373379320 、 fabcz 、 y500 、 Knight-ZXW 、 boai 、 klone1127 、 DeveloperLY 、 sagdragon 、 ccworld1000 、 HDB-Li、 yu-jianfeng、 ydlsl
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因为SDK目前会配合dokit.cn平台, 会产生一些网络数据，这些信息我们收集绝不用于任何恶意用途。
以下为所有涉及到网络请求的部分
统计有多少用户集成了dokit
Android : DoraemonStatisticsUtil#uploadUserInfo
iOS : DoraemonStatisticsUtil#upLoadUserInfo
统计每个内置kit的使用情况
Android : DataPickManager#realPost
iOS : DoraemonBuriedPointManager#uploadData
上传健康体检的相关数据
Android : AppHealthInfoUtil#post
iOS : DoraemonHealthManager#upLoadData
数据mock的相关网络请求
Android : NetWorkMockFragment 里涉及到接口mock的相关网络请求
iOS : DoraemonMockManager#queryMockData&uploadSaveData
敬请各位用户知晓。
Hummer，Hummer 是一套高性能高可用的跨端开发框架，一套代码可以同时支持开发 Android 和 iOS 应用。现已经支持 Vue/TypeScript/JavaScript 三种语法，面向大前端开发人员，总有一款适合你。
Chameleon，简写CML，中文意思变色龙，意味着就像变色龙一样能适应不同环境的跨端整体解决方案，达到真正意义上"一套代码，多端运行"的终极目标
Booster 是一款专门为移动应用设计的易用、轻量级且可扩展的质量优化框架，其目标主要是为了解决随着 APP 复杂度的提升而带来的性能、稳定性、包体积等一系列质量问题。Booster 提供了性能检测、多线程优化、资源索引内联、资源去冗余、资源压缩、系统 Bug 修复等一系列功能模块，可以使得稳定性能够提升 15% ~ 25%，包体积可以减小 1MB ~ 10MB。同时DoKit插件的底层也是基于Booster进行开发的。
AoE，一个终端侧AI集成运行时环境
Mand Mobile 一款优秀的面向金融场景的 移动端UI组件库
DoKit 基于 Apache-2.0 协议进行分发和使用，更多信息参见 协议文件。