Directus JS SDK

Installation

npm install @ directus / sdk

Usage

import { Directus } from '@directus/sdk' ; const directus = new Directus( 'http://directus.example.com' ); const items = await directus.items( 'articles' ).readOne( 15 ); console .log(items);

import { Directus } from '@directus/sdk' ; const directus = new Directus( 'http://directus.example.com' ); directus .items( 'articles' ) .readOne( 15 ) .then( ( item ) => { console .log(item); });

Docs

See the docs