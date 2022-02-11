uni-app 是一个使用 Vue.js 开发小程序、H5、App的统一前端框架。官网地址：https://uniapp.dcloud.io

开发者使用 Vue 语法编写代码， uni-app 框架将其编译到 小程序（微信/支付宝/百度/字节跳动/QQ/快手/钉钉）、App（iOS/Android）、H5等多个平台，保证其正确运行并达到优秀体验。

开发者和案例更多：HBuilder装机量800万台，开发者社区月活百万，70多个QQ微信群承载10万人。案例众多，uni统计月活超10亿（详见）

性能更高（见评测）

更丰富的周边生态，插件市场数千款插件

提供比小程序原生开发更好的开发体验、更高的工程化效率

跨端抹平度更完善，且各端特色发挥更灵活，可真正实现一套代码多端覆盖，无需各端多头维护升级

权威认可：阿里小程序官方工具内置uni-app（详见）、腾讯课堂官方自制uni-app培训视频（详见）

扫码体验

开发一次，编译到11个平台。依次扫描11个二维码，亲自体验最全面的跨平台效果！

注： 某些平台不能提交简单demo，补充了一些其他功能。

快速开始

uni-app 支持通过 vue-cli 命令行、 HBuilderX 可视化界面两种方式快速创建项目：

项目案例

案例展示：uniapp.dcloud.io/case

欢迎提交你的应用，uni-app案例征集

需求墙

uni-app 计划支持的功能点，会在需求墙上进行展示，征集开发者的投票意见，前往投票。

更新日志

uni-app 一直保持高频的更新迭代，详见正式版更新日志、Alpha版更新日志。

论坛

由于 DCloud 有70多个QQ、微信群，官方已无法维护更多交流群。请开发者到官方论坛交流：https://ask.dcloud.net.cn/explore/ 。论坛提供了比issues更专业的工具服务。

插件市场

uni-app 有丰富的插件生态，众多开发者提交了数千款组件、sdk、项目模板，详见：https://ext.dcloud.net.cn/

除了众多三方ui库，官方还提供了uni-ui，在性能和跨端兼容方面有更强的优势。详见：https://ext.dcloud.net.cn/plugin?id=55

常见疑问

问：多端是不是一种妥协，是否会造成性能下降？

答：good question。多端且不影响性能，确实很难，但uni-app做到了。在h5端，它的性能、包体积与直接使用vue.js开发一致； 在小程序端，它的性能比大多数开发框架更好，uni-app底层自动处理的setdata差量同步机制，比开发者手动写setdata更好，就像使用vue.js更新界面比手动写js修改dom更高效一样； 在App，uni-app支持webview渲染和原生渲染双引擎，启用原生渲染时，css写法受限，但性能是很接近原生开发的效果的，在当前的手机环境下，千万日活以下的应用在App使用uni-app也不会遇到任何压力。当然也可以在已经做好的原生App中将部分页面改为uni-app实现; 此外，我们会把很多跨端处理放在编译期完成的，这样会减少对运行期的效率影响。

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