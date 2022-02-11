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@dcloudio/uni-h5-ui

by dcloudio
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uni-app 是使用 Vue 语法开发小程序、H5、App的统一框架

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uni-app

uni-app 是一个使用 Vue.js 开发小程序、H5、App的统一前端框架。官网地址：https://uniapp.dcloud.io

开发者使用 Vue 语法编写代码，uni-app 框架将其编译到 小程序（微信/支付宝/百度/字节跳动/QQ/快手/钉钉）、App（iOS/Android）、H5等多个平台，保证其正确运行并达到优秀体验。

uni-app的特点

  • 开发者和案例更多：HBuilder装机量800万台，开发者社区月活百万，70多个QQ微信群承载10万人。案例众多，uni统计月活超10亿（详见
  • 性能更高（见评测
  • 更丰富的周边生态，插件市场数千款插件
  • 提供比小程序原生开发更好的开发体验、更高的工程化效率
  • 跨端抹平度更完善，且各端特色发挥更灵活，可真正实现一套代码多端覆盖，无需各端多头维护升级
  • 权威认可：阿里小程序官方工具内置uni-app（详见）、腾讯课堂官方自制uni-app培训视频（详见

扫码体验

开发一次，编译到11个平台。依次扫描11个二维码，亲自体验最全面的跨平台效果！

注： 某些平台不能提交简单demo，补充了一些其他功能。

快速开始

uni-app支持通过vue-cli命令行、HBuilderX可视化界面两种方式快速创建项目：

项目案例

案例展示：uniapp.dcloud.io/case

欢迎提交你的应用，uni-app案例征集

需求墙

uni-app计划支持的功能点，会在需求墙上进行展示，征集开发者的投票意见，前往投票

更新日志

uni-app一直保持高频的更新迭代，详见正式版更新日志Alpha版更新日志

论坛

由于DCloud有70多个QQ、微信群，官方已无法维护更多交流群。请开发者到官方论坛交流：https://ask.dcloud.net.cn/explore/ 。论坛提供了比issues更专业的工具服务。

插件市场

uni-app有丰富的插件生态，众多开发者提交了数千款组件、sdk、项目模板，详见：https://ext.dcloud.net.cn/

除了众多三方ui库，官方还提供了uni-ui，在性能和跨端兼容方面有更强的优势。详见：https://ext.dcloud.net.cn/plugin?id=55

现有项目如何迁移到uni-app体系

常见疑问

  • 问：不同端有不同的需求、不同的特色，登陆支付也不一样，如何统一？
  • 答：差异部分使用条件编译。uni-app提供了灵活强大的条件编译。可以完美处理复用部分和差异部分。真正一套工程源码。当业务升级时，不再需要多端维护。如果多端维护，经常会因为某些端的流量不大，就一直拖延无法让那些用户享受到最新服务。另外登陆支付在客户端部分，已经被uni-app统一成一样的api了。
  • 问：多端是不是一种妥协，是否会造成性能下降？
  • 答：good question。多端且不影响性能，确实很难，但uni-app做到了。在h5端，它的性能、包体积与直接使用vue.js开发一致； 在小程序端，它的性能比大多数开发框架更好，uni-app底层自动处理的setdata差量同步机制，比开发者手动写setdata更好，就像使用vue.js更新界面比手动写js修改dom更高效一样； 在App，uni-app支持webview渲染和原生渲染双引擎，启用原生渲染时，css写法受限，但性能是很接近原生开发的效果的，在当前的手机环境下，千万日活以下的应用在App使用uni-app也不会遇到任何压力。当然也可以在已经做好的原生App中将部分页面改为uni-app实现; 此外，我们会把很多跨端处理放在编译期完成的，这样会减少对运行期的效率影响。

  • 问：不做多端，是不是不需要uni-app？

  • 答：不是。大量开发者用uni-app只做一个端，详见案例。对于开发者而言，一个优秀工具在手，做什么都不愁。

  • 问：uni-app以后会不会变更开源协议，转向收费？

  • 答：官方承诺永远不会变更开源协议。无论HBuilderX、uni-app、App，面向中国人永久免费。

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