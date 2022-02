A performant priority queue implementation using a Heap data structure.

Install

npm install --save @datastructures-js/priority-queue

API

PriorityQueue in this repo is implemented as 3 types:

PriorityQueue that accepts a custom comparator between elements.

that accepts a custom comparator between elements. MinPriorityQueue which considers an element with smaller priority number as higher in priority.

which considers an element with smaller priority number as higher in priority. MaxPriorityQueue which cosiders an element with bigger priority number as higher in priority.

require

const { PriorityQueue, MinPriorityQueue, MaxPriorityQueue } = require ( '@datastructures-js/priority-queue' );

import

import { PriorityQueue, MinPriorityQueue, MaxPriorityQueue, PriorityQueueOptions, PriorityQueueItem } from '@datastructures-js/priority-queue' ;

constructor

PriorityQueue

The constructor requires a compare callback to compare between queue elements. compare works similar to javascript sort callback: returning a number less or equal 0, means do not swap.

JS

const employeesQueue = new PriorityQueue({ compare : ( e1, e2 ) => { if (e1.salary > e2.salary) return -1 ; if (e1.salary < e2.salary) return 1 ; return e1.rank < e2.rank ? 1 : -1 ; } });

TS

interface Employee { name : string; salary: number; rank: number; } const employeesQueue = new PriorityQueue<Employee>({ compare : (e1: Employee, e2 : Employee): number => { if (e1.salary > e2.salary) return -1 ; if (e1.salary < e2.salary) return 1 ; return e1.rank < e2.rank ? 1 : -1 ; } });

The constructor accepts a priority callback option to get the numeric priority from the queued element. If not passed, the constructor adds a default priority callback that returns the numeric value of the element itself. Use this queue type when the priority is a known value and does not require complex comparison.

JS

const numbersQueue = new MinPriorityQueue(); const patientsQueue = new MinPriorityQueue(); const biddersQueue = new MaxPriorityQueue({ priority : ( bid ) => bid.value });

TS

const numbersQueue = new MinPriorityQueue<number>(); const patientsQueue = new MinPriorityQueue<string>(); interface Bid { name : string; value: number; } const biddersQueue = new MaxPriorityQueue<Bid>({ priority : ( bid: Bid ) => bid.value });

PriorityQueue - .enqueue(element)

adds an element based on its comparison with other elements in the queue.

params return runtime element: T PriorityQueue<T> O(log(n))

employeesQueue .enqueue({ name : 'employee 1' , salary : 2000 , rank : 1 }) .enqueue({ name : 'employee 2' , salary : 1500 , rank : 0 }) .enqueue({ name : 'employee 3' , salary : 4000 , rank : 4 }) .enqueue({ name : 'employee 4' , salary : 2000 , rank : 2 }) .enqueue({ name : 'employee 5' , salary : 3000 , rank : 3 });

adds an element with a numeric priority to the queue. Priority is not required here if a priority callback has been provided in the constructor. If passed here with a constructor callback, it will override the callback.

params return runtime element: T

priority: number MinPriorityQueue<T> | MaxPriorityQueue<T> O(log(n))

numbersQueue .enqueue( 10 ) .enqueue( -7 ) .enqueue( 2 ) .enqueue( -1 ) .enqueue( -17 ) .enqueue( 33 ); patientsQueue .enqueue( 'patient y' , 1 ) .enqueue( 'patient z' , 3 ) .enqueue( 'patient w' , 4 ) .enqueue( 'patient x' , 2 ); biddersQueue .enqueue({ name : 'bidder y' , value : 1000 }) .enqueue({ name : 'bidder w' , value : 2500 }) .enqueue({ name : 'bidder z' , value : 3500 }) .enqueue({ name : 'bidder x' , value : 3000 });

returns the element with highest priority in the queue.

PriorityQueue

return runtime T O(1)

console .log(employeesQueue.dequeue());

return runtime PriorityQueueItem<T> O(1)

console .log(numbersQueue.front()); console .log(patientsQueue.front()); console .log(biddersQueue.front());

returns an element with a lowest priority in the queue.

PriorityQueue

return runtime T O(1)

console .log(employeesQueue.back());

return runtime PriorityQueueItem<T> O(1)

console .log(numbersQueue.back()); patientsQueue.enqueue( 'patient m' , 4 ); patientsQueue.enqueue( 'patient c' , 4 ); console .log(patientsQueue.back()); biddersQueue.enqueue({ name : 'bidder m' , value : 1000 }); biddersQueue.enqueue({ name : 'bidder c' , value : 1000 }); console .log(biddersQueue.back());

removes and returns the element with highest priority in the queue.

PriorityQueue

return runtime T O(log(n))

console .log(employeesQueue.dequeue()); console .log(employeesQueue.dequeue()); console .log(employeesQueue.dequeue()); console .log(employeesQueue.dequeue()); console .log(employeesQueue.dequeue());

return runtime PriorityQueueItem<T> O(log(n))

console .log(numbersQueue.dequeue()); console .log(numbersQueue.front()); console .log(patientsQueue.dequeue()); console .log(patientsQueue.front()); console .log(biddersQueue.dequeue()); console .log(biddersQueue.front());

checks if the queue is empty.

return runtime boolean O(1)

console .log(numbersQueue.isEmpty()); console .log(patientsQueue.isEmpty()); console .log(biddersQueue.isEmpty());

returns the number of elements in the queue.

return runtime number O(1)

console .log(numbersQueue.size()); console .log(patientsQueue.size()); console .log(biddersQueue.size());

returns a sorted array of elements by their priorities from highest to lowest.

PriorityQueue

return runtime T[] O(n*log(n))

console .log(employeesQueue.toArray());

return runtime PriorityQueueItem<T>[] O(n*log(n))

console .log(numbersQueue.toArray()); console .log(patientsQueue.toArray()); console .log(biddersQueue.toArray());

clears all elements in the queue.

runtime O(1)

numbersQueue.clear(); console .log(numbersQueue.size()); console .log(numbersQueue.front()); console .log(numbersQueue.dequeue()); patientsQueue.clear(); console .log(patientsQueue.size()); console .log(patientsQueue.front()); console .log(patientsQueue.dequeue()); biddersQueue.clear(); console .log(biddersQueue.size()); console .log(biddersQueue.front()); console .log(biddersQueue.dequeue());

Build

grunt build

License

The MIT License. Full License is here