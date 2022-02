Safe From HTML Injection

Using tagged template literals for queries, e.g.

db.query(sql `SELECT * FROM users WHERE id= ${userID} ` );

makes it virtually impossible for SQL Injection attacks to slip in un-noticed. All the @databases libraries enforce the use of the sql tagged template literals, so you can't accidentally miss them.

The query is then passed to your database engine as a separate string and values:

{ text : 'SELECT * FROM users WHERE id=?' , values : [userID]}

Promises

All the @databases APIs are designed with promises in mind from the get go.

TypeScript

Written in TypeScript, so every module has type safety and type definitions built in.

Modular

Each database driver is published to npm as a separate module, so you don't need to install the ones you don't need.

Package Name Version Docs @databases/bigquery https://www.atdatabases.org/docs/bigquery @databases/connection-pool https://www.atdatabases.org/docs/connection-pool @databases/escape-identifier https://www.atdatabases.org/docs/escape-identifier @databases/expo https://www.atdatabases.org/docs/websql @databases/lock https://www.atdatabases.org/docs/lock @databases/mysql https://www.atdatabases.org/docs/mysql @databases/mysql-test https://www.atdatabases.org/docs/mysql-test @databases/mysql-typed https://www.atdatabases.org/docs/mysql-typed @databases/pg https://www.atdatabases.org/docs/pg @databases/pg-bulk https://www.atdatabases.org/docs/pg-bulk @databases/pg-migrations https://www.atdatabases.org/docs/pg-migrations @databases/pg-test https://www.atdatabases.org/docs/pg-test @databases/pg-typed https://www.atdatabases.org/docs/pg-typed @databases/queue https://www.atdatabases.org/docs/queue @databases/split-sql-query https://www.atdatabases.org/docs/split-sql-query @databases/sql https://www.atdatabases.org/docs/sql @databases/sqlite https://www.atdatabases.org/docs/sqlite @databases/validate-unicode https://www.atdatabases.org/docs/validate-unicode @databases/websql https://www.atdatabases.org/docs/websql @databases/migrations-base Not documented yet @databases/mock-db Not documented yet @databases/mock-db-typed Not documented yet @databases/mysql-config Not documented yet @databases/mysql-schema-cli Not documented yet @databases/mysql-schema-introspect Not documented yet @databases/mysql-schema-print-types Not documented yet @databases/pg-config Not documented yet @databases/pg-connection-string Not documented yet @databases/pg-create Not documented yet @databases/pg-data-type-id Not documented yet @databases/pg-errors Not documented yet @databases/pg-schema-cli Not documented yet @databases/pg-schema-introspect Not documented yet @databases/pg-schema-print-types Not documented yet @databases/push-to-async-iterable Not documented yet @databases/shared Not documented yet @databases/shared-print-types Not documented yet @databases/websql-core Not documented yet @databases/with-container Not documented yet