Nuxt.js module for Segment Analytics

This module uses vue-segment to add Segment Analytics to a Nuxt.js app.

📖 Release Notes

Setup

Add @dansmaculotte/nuxt-segment dependency using yarn or npm to your project

Add @dansmaculotte/nuxt-segment to modules section of nuxt.config.js

Configure it:

{ modules : [ '@dansmaculotte/nuxt-segment' , [ '@dansmaculotte/nuxt-segment' , { } ], ], segment : { writeKey : '' , disabled : false , useRouter : true } }

Options

writeKey

Type: String Default: process.env.SEGMENT_WRITE_KEY || ''



disabled

Type: Boolean Default: process.env.SEGMENT_DISABLED || false



useRouter

Type: Boolean Default: process.env.SEGMENT_USE_ROUTER || true



Usage

Inside a Vue component, the Segment analytics object is available as this.$segment :

export default { mounted () { this .$segment.identify( 'f4ca124298' , { name : 'Michael Bolton' , email : 'mbolton@initech.com' }); this .$segment.track( 'Signed Up' , { plan : 'Enterprise' }); this .$segment.page( 'Pricing' ); } }

$segment is also injected into the Nuxt context so you can access it within your Vuex stores:

export default { LOGOUT({ dispatch }) { return this .$auth.logout() .then( () => { this .$segment.reset(); return dispatch( 'AFTER_LOGOUT' ); }) } }

Development

Clone this repository

Install dependencies using yarn install

Start development server using npm run dev

License

MIT License