介绍

D2-Crud是一套基于Vue.js 2.2.0+和Element UI 2.0.0+的表格组件。 D2-Crud 将 Element 的功能进行了封装,并增加了表格的增删改查、数据校验、表格内编辑等常用的功能。大部分功能可由配置 json 实现,在实现并扩展了 Element 表格组件功能的同时,降低了开发难度,减少了代码量,大大简化了开发流程。

文档和示例

文档:https://d2.pub/zh/doc/d2-crud-v2

示例:https://d2.pub/d2-admin/preview/#/demo/d2-crud/index

功能

继承了 Element 中表格所有功能

新增表格数据

修改表格数据

删除表格数据

使用 Element 中的组件渲染表格内容和表单内容

表单校验

表格内编辑

渲染自定义组件

安装

使用npm

npm i element-ui @d2-projects/d2-crud -S

使用yarn

yarn add element-ui @d2-projects/d2-crud

在项目中使用

在 main.js 中写入以下内容:

import Vue from 'vue' import ElementUI from 'element-ui' import 'element-ui/lib/theme-chalk/index.css' import D2Crud from '@d2-projects/d2-crud' Vue.use(ElementUI) Vue.use(D2Crud) new Vue({ el : '#app' , render : h => h(App) })

之后就可以在项目中使用 D2-Crud 了。

CDN

externals: D2Crud

https://cdn.d2.pub/packages/@d2-projects/d2-crud@2.0.5/d2-crud.js