Listr verbose renderer

Install

$ npm install

Usage

const VerboseRenderer = require ( 'listr-verbose-renderer' ); const Listr = require ( 'listr' ); const list = new Listr([ { title : 'foo' , task : () => Promise .resolve( 'bar' ) } ], { renderer : VerboseRenderer }); list.run();

Note: This renderer supports non-TTY environments.

Options

These options should be provided in the Listr options object.

Type: string

Default: HH:mm:ss

Format of the rendered timestamp. Use the date-fns string format.

