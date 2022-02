i18n for ISO 639 language codes. We support Alpha-2, Alpha-3 B and T codes from https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes

This packages is heavily based on i18n-iso-countries.

We intent to keep the interface of i18n-iso-languages as close as possible to i18n-iso-countries.

Installing

Install it using npm: npm install @cospired/i18n-iso-languages

If used in a browser environment, you will need to manually install the local you wish to support.

var languages = require ( "@cospired/i18n-iso-languages" ); languages.registerLocale( require ( "@cospired/i18n-iso-languages/langs/en.json" )); languages.registerLocale( require ( "@cospired/i18n-iso-languages/langs/de.json" ));

Code to Language

Get the name of a language by it's ISO 639-1 (Alpha-2), ISO 639-2/T or B (Alpha-3) code

var languages = require ( "@cospired/i18n-iso-languages" ); console .log( "de (639-1/Alpha-2) => " + languages.getName( "de" , "en" )); console .log( "en (639-1/Alpha-2) => " + languages.getName( "de" , "de" )); console .log( "de (639-2T/Alpha-3) => " + languages.getName( "deu" , "en" )); console .log( "de (639-2B/Alpha-3) => " + languages.getName( "ger" , "en" ));

Get all names by their ISO 639-1 code

var languages = require ( "@cospired/i18n-iso-languages" ); console .log(languages.getNames( "en" ));

Supported languages (ISO 639-1)

br : Breton (based on https://br.wikipedia.org/wiki/Listenn_glok_kodoù_ISO_639-1)

: Breton (based on https://br.wikipedia.org/wiki/Listenn_glok_kodoù_ISO_639-1) cs : Czech (based on https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kódů_ISO_639-1)

: Czech (based on https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kódů_ISO_639-1) da : Danish (based on https://da.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1)

: Danish (based on https://da.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1) de : German (by native speaker)

: German (by native speaker) en : English (ISO 639-1 standard names)

: English (ISO 639-1 standard names) es : Spanish (based on https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1)

: Spanish (based on https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1) fi : Finnish (based on https://kotoistus.fi/suositukset/suositukset-kielet-fi-koodi/)

: Finnish (based on https://kotoistus.fi/suositukset/suositukset-kielet-fi-koodi/) fr : French (based on https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_ISO_639-1)

: French (based on https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_ISO_639-1) hu : Hungarian (based on https://hu.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1_nyelvkódok_listája)

: Hungarian (based on https://hu.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1_nyelvkódok_listája) id : Indonesian (based on https://github.com/umpirsky/language-list/blob/master/data/id/language.json)

: Indonesian (based on https://github.com/umpirsky/language-list/blob/master/data/id/language.json) is : Islandic (based on https://is.wikipedia.org/wiki/Listi_yfir_tungumálakóða_%C3%AD_ISO_639-1)

: Islandic (based on https://is.wikipedia.org/wiki/Listi_yfir_tungumálakóða_%C3%AD_ISO_639-1) it : Italian (based on https://github.com/umpirsky/language-list/blob/master/data/it/language.json)

: Italian (based on https://github.com/umpirsky/language-list/blob/master/data/it/language.json) ja : Japanese (by professional translator)

: Japanese (by professional translator) lt : Lithuanian (based on https://lt.wikipedia.org/wiki/Sąrašas:ISO_639-1_kodai)

: Lithuanian (based on https://lt.wikipedia.org/wiki/Sąrašas:ISO_639-1_kodai) lv : Latvian (based on https://lv.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1_kodu_saraksts)

: Latvian (based on https://lv.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1_kodu_saraksts) ms : Malay (based on https://github.com/umpirsky/language-list/blob/master/data/ms/language.json)

: Malay (based on https://github.com/umpirsky/language-list/blob/master/data/ms/language.json) nl : Dutch (based on https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_ISO_639-codes)

: Dutch (based on https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_ISO_639-codes) no : Norwegian (based on https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_ISO_639-1-koder)

: Norwegian (based on https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_ISO_639-1-koder) pl : Polish (based on https://pl.wiktionary.org/wiki/Wikis%C5%82ownik:Kody_j%C4%99zyk%C3%B3w)

: Polish (based on https://pl.wiktionary.org/wiki/Wikis%C5%82ownik:Kody_j%C4%99zyk%C3%B3w) pt : Portuguese (European) (based on https://pt.wikipedia.org/wiki/ISO_639)

: Portuguese (European) (based on https://pt.wikipedia.org/wiki/ISO_639) ro : Romanian (based on https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_codurilor_ISO_639-1)

: Romanian (based on https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_codurilor_ISO_639-1) ru : Russian (by professional translator)

: Russian (by professional translator) sv : Swedish (based on https://sv.wikipedia.org/wiki/ISO_639)

: Swedish (based on https://sv.wikipedia.org/wiki/ISO_639) th : Thai (based on https://github.com/umpirsky/language-list/blob/master/data/th/language.json)

: Thai (based on https://github.com/umpirsky/language-list/blob/master/data/th/language.json) vi : Vietnamese (based on https://github.com/umpirsky/language-list/blob/master/data/vi/language.json)

: Vietnamese (based on https://github.com/umpirsky/language-list/blob/master/data/vi/language.json) zh : Chinese (by professional translator)

List of ISO 639-1 codes

Language to Code

var languages = require ( "@cospired/i18n-iso-languages" ); console .log( "German => " + languages.getAlpha2Code( 'German' , 'en' )); console .log( "German => " + languages.getAlpha3TCode( 'German' , 'en' )); console .log( "German => " + languages.getAlpha3BCode( 'German' , 'en' ));

Codes

Convert ISO 639-2 (Alpha-3) to ISO 639-1 (Alpha-2) code

var languages = require ( "@cospired/i18n-iso-languages" ); console .log( "deu (Alpha-3) => " + languages.alpha3ToAlpha2( "deu" ) + " (Alpha-2)" ); var languages = require ( "@cospired/i18n-iso-languages" ); console .log( "ger (Alpha-3 B) => " + languages.alpha3ToAlpha2( "ger" ) + " (Alpha-2)" );

Convert ISO 639-1 (Alpha-2) to ISO 639-2 (Alpha-3) code

var languages = require ( "@cospired/i18n-iso-languages" ); console .log( "de (Alpha-2) => " + languages.alpha2ToAlpha3T( "de" ) + " (Alpha-3 T)" ); var languages = require ( "@cospired/i18n-iso-languages" ); console .log( "de (Alpha-2) => " + languages.alpha2ToAlpha3B( "de" ) + " (Alpha-3 B)" );

Get all ISO 639-1 (Alpha-2) codes

var languages = require ( "@cospired/i18n-iso-languages" ); console .log(languages.getAlpha2Codes());

Get all ISO 639-2 (Alpha-3) codes

var languages = require ( "@cospired/i18n-iso-languages" ); console .log(languages.getAlpha3TCodes()); var languages = require ( "@cospired/i18n-iso-languages" ); console .log(languages.getAlpha3BCodes());

var languages = require ( "@cospired/i18n-iso-languages" ); console .log(languages.isValid( "de" ), languages.isValid( "ger" ), languages.isValid( "xx" )));

Contribution

To add a language: