Project is no longer maintained

React Contextmenu

ContextMenu in React with accessibility support. Live Examples can be found here

Installation

Using npm

npm install --save react-contextmenu

Using yarn

yarn add react-contextmenu

Browser Support

IE 11 and Edge >= 12

FireFox >= 38

Chrome >= 47

Opera >= 34

Safari >= 8

Usage

Simple example

import React from "react" ; import ReactDOM from "react-dom" ; import { ContextMenu, MenuItem, ContextMenuTrigger } from "react-contextmenu" ; function handleClick ( e, data ) { console .log(data.foo); } function MyApp ( ) { return ( <div> {/* NOTICE: id must be unique between EVERY <ContextMenuTrigger> and <ContextMenu> pair */} {/* NOTICE: inside the pair, <ContextMenuTrigger> and <ContextMenu> must have the same id */} <ContextMenuTrigger id="same_unique_identifier"> <div className="well">Right click to see the menu</div> </ContextMenuTrigger> <ContextMenu id="same_unique_identifier"> <MenuItem data={{foo: 'bar'}} onClick={this.handleClick}> ContextMenu Item 1 </MenuItem> <MenuItem data={{foo: 'bar'}} onClick={this.handleClick}> ContextMenu Item 2 </MenuItem> <MenuItem divider /> <MenuItem data={{foo: 'bar'}} onClick={this.handleClick}> ContextMenu Item 3 </MenuItem> </ContextMenu> </div> ); } ReactDOM.render(<MyApp myProp={12}/>, document.getElementById("main"));

see usage docs / examples for more details.

API

FAQs

Changelog

License

MIT. Copyright(c) Vivek Kumar Bansal