@codeforcer/i18n-iso-countries-extended

i18n for ISO 3166-1 country codes. We support Alpha-2, Alpha-3 and Numeric codes from 'Wikipedia: Officially assigned code elements'

Installing

Install it using npm: npm install i18n-iso-countries

var countries = require ( "i18n-iso-countries" );

If you use i18n-iso-countries with Node.js, you are done. If you use the package in a browser environment, you have to register the languages you want to use to minimize the file size.

countries.registerLocale( require ( "i18n-iso-countries/langs/en.json" )); countries.registerLocale( require ( "i18n-iso-countries/langs/fr.json" ));

Code to Country

Get the name of a country by its ISO 3166-1 Alpha-2, Alpha-3 or Numeric code

var countries = require ( "i18n-iso-countries" ); console .log( "US (Alpha-2) => " + countries.getName( "US" , "en" )); console .log( "US (Alpha-2) => " + countries.getName( "US" , "de" )); console .log( "USA (Alpha-3) => " + countries.getName( "USA" , "en" )); console .log( "USA (Numeric) => " + countries.getName( "840" , "en" ));

Get aliases/short name using select

console .log( "GB (select: official) => " + countries.getName( "GB" , "en" , { select : "official" })); console .log( "GB (select: alias) => " + countries.getName( "GB" , "en" , { select : "alias" })); console .log( "GB (select: all) => " + countries.getName( "GB" , "en" , { select : "all" })); console .log( "LT (select: official) => " + countries.getName( "LT" , "en" , { select : "official" })); console .log( "LT (select: alias) => " + countries.getName( "LT" , "en" , { select : "alias" })); console .log( "LT (select: all) => " + countries.getName( "LT" , "en" , { select : "all" }));

Get all names by their ISO 3166-1 Alpha-2 code

var countries = require ( "i18n-iso-countries" ); console .log(countries.getNames( "en" , { select : "official" }));

Supported languages (ISO 639-1)

In case you want to add new language, please refer ISO 639-1 table.

af : Afrikaans

: Afrikaans am : Amharic

: Amharic ar : Arabic

: Arabic az : Azerbaijani

: Azerbaijani be : Belorussian

: Belorussian bg : Bulgarian

: Bulgarian bn : Bengali

: Bengali bs : Bosnian

: Bosnian ca : Catalan

: Catalan cs : Czech

: Czech cy : Cymraeg

: Cymraeg da : Danish

: Danish de : German

: German dv : Dhivehi

: Dhivehi en : English

: English es : Spanish

: Spanish et : Estonian

: Estonian eu : Basque

: Basque fa : Persian

: Persian fi : Finnish

: Finnish fr : French

: French gl : Galician

: Galician el : Greek

: Greek ha : Hausa

: Hausa he : Hebrew

: Hebrew hi : Hindi

: Hindi hr : Croatian

: Croatian hu : Hungarian

: Hungarian hy : Armenian

: Armenian is : Icelandic

: Icelandic it : Italian

: Italian id : Indonesian

: Indonesian ja : Japanese

: Japanese ka : Georgian

: Georgian kk : Kazakh

: Kazakh km : Khmer

: Khmer ko : Korean

: Korean ku : Kurdish

: Kurdish ky : Kyrgyz

: Kyrgyz lt : Lithuanian

: Lithuanian lv : Latvian

: Latvian mk : Macedonian

: Macedonian ml : Malayalam

: Malayalam mn : Mongolian

: Mongolian ms : Malay

: Malay nb : Norwegian Bokmål

: Norwegian Bokmål nl : Dutch

: Dutch nn : Norwegian Nynorsk

: Norwegian Nynorsk no : Norwegian

: Norwegian pl : Polish

: Polish ps : Pashto

: Pashto pt : Portuguese

: Portuguese ro : Romanian

: Romanian ru : Russian

: Russian sd : Sindhi

: Sindhi sk : Slovak

: Slovak sl : Slovene

: Slovene so : Somali

: Somali sq : Albanian

: Albanian sr : Serbian

: Serbian sv : Swedish

: Swedish sw : Swahili

: Swahili ta : Tamil

: Tamil tg : Tajik

: Tajik th : Thai

: Thai tr : Turkish

: Turkish tt : Tatar

: Tatar ug : Uyghur

: Uyghur uk : Ukrainian

: Ukrainian ur : Urdu

: Urdu uz : Uzbek

: Uzbek zh : Chinese

: Chinese vi : Vietnamese

List of ISO 639-1 codes

Get all supported languages (ISO 639-1)

var countries = require ( "i18n-iso-countries" ); console .log( "List of supported languages => " + countries.getSupportedLanguages());

Country to Code

var countries = require ( "i18n-iso-countries" ); console .log( "United States of America => " + countries.getAlpha2Code( "United States of America" , "en" )); console .log( "United States of America => " + countries.getAlpha3Code( "United States of America" , "en" ));

Codes

Convert Alpha-3 to Alpha-2 code

var countries = require ( "i18n-iso-countries" ); console .log( "USA (Alpha-3) => " + countries.alpha3ToAlpha2( "USA" ) + " (Alpha-2)" );

Convert Numeric to Alpha-2 code

var countries = require ( "i18n-iso-countries" ); console .log( "840 (Numeric) => " + countries.numericToAlpha2( "840" ) + " (Alpha-2)" );

Convert Alpha-2 to Alpha-3 code

var countries = require ( "i18n-iso-countries" ); console .log( "DE (Alpha-2) => " + countries.alpha2ToAlpha3( "DE" ) + " (Alpha-3)" );

Convert Numeric to Alpha-3 code

var countries = require ( "i18n-iso-countries" ); console .log( "840 (Numeric) => " + countries.numericToAlpha3( "840" ) + " (Alpha-3)" );

Convert Alpha-3 to Numeric code

var countries = require ( "i18n-iso-countries" ); console .log(countries.alpha3ToNumeric( "SWE" ));

Convert Alpha-2 to Numeric code

var countries = require ( "i18n-iso-countries" ); console .log(countries.alpha2ToNumeric( "SE" ));

Get all Alpha-2 codes

var countries = require ( "i18n-iso-countries" ); console .log(countries.getAlpha2Codes());

Get all Alpha-3 codes

var countries = require ( "i18n-iso-countries" ); console .log(countries.getAlpha3Codes());

Get all Numeric codes

var countries = require ( "i18n-iso-countries" ); console .log(countries.getNumericCodes());

var countries = require ( "i18n-iso-countries" ); console .log( countries.isValid( "US" ), countries.isValid( "USA" ), countries.isValid( "XX" ) );

Contribution

To add a language:

add a json file under langs/

add the language to the list in supportedLocales.json at the top

add language to section Supported languages in README.md

in README.md add language to keywords in package.json

run npm run lint and npm test

and open a PR on GitHub

You can check codes here: https://www.iso.org/obp/ui/#home