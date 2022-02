云开发 manager-node 支持开发者通过接口形式对云开发提供的云函数、数据库、文件存储等资源进行创建、管理、配置等操作。更多源码内容请参见 cloudbase-manager-node。

安装

npm

npm install @cloudbase/manager-node

yarn

yarn add @cloudbase/manager-node

使用

要在你的代码内使用该模块:

const CloudBase = require ( '@cloudbase/manager-node' )

或

import CloudBase from '@cloudbase/manager-node'

初始化

const app = CloudBase.init({ secretId : 'Your SecretId' , secretKey : 'Your SecretKey' , token : 'Your SecretToken' , envId : 'Your envId' })

文档

请访问新的文档站点查看详细的文档。