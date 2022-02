云开发 CloudBase Framework

🚀 CloudBase Framework 是云开发官方出品的前后端一体化部署工具 🔥

无需改动代码,前后端一键托管部署,基于Serverless架构,加速访问,弹性免运维。

更多特性和优势

Table of Contents

快速开始

安装 CLI

npm install -g @cloudbase/cli@latest

初始化一个应用

cloudbase init

部署应用

cloudbase framework deploy

一键部署一个 Vue CLI 创建的 项目

项目示例

下面的快速开始部分可以帮助您更快地体验 CloudBase Framework 的能力,以便尽快开始将自己的项目部署起来。

插件

云开发 CloudBase Framework 支持插件机制,提供了多种应用框架和云资源的插件,只需要很少的配置甚至 0 配置就可以现有应用和云开发 CloudBase Framework 框架进行集成。

查看插件说明 插件可以处理应用中的一些独立单元的构建、部署、开发、调试等流程。例如 website 插件可以处理静态网站等单元,node 插件可以处理 koa 、express 等 node 应用。插件可以组合使用。 插件的配置写在 cloudbaserc 文件中,目前仅支持 JSON 文件,后续会支持 YAML。 请参考完整的插件文档 插件的配置可以手动填写,也可以自动生成,目前针对前端框架支持自动识别填写插件。 自动检测生成插件配置流程 可以在项目目录下直接运行 cloudbase 命令进行自动检测生成插件配置文件并部署 cloudbase ✔ 是否使用云开发部署当前项目 <Projects/test/test-vue> ? (Y/n) · true ✔ 选择关联环境 · webpage - [webpage:按量计费] ______ __ __ ____ / ____// /____ __ __ ____/ // __ ) ____ _ _____ ___ / / / // __ \ / / / // __ // __ |/ __ `// ___// _ \ / /___ / // /_/ // /_/ // /_/ // /_/ // /_/ /(__ )/ __/ \ _ ________ \ _ ___/ \ _ _,_/ \ _ _,_//_____/ \ _ _,_//____/ \ _ __/ __ / ____/_____ ____ _ ____ ___ ___ _ __ ____ _____ / /__ / /_ / ___// __ `// __ `__ \ / _ \ | | /| / // __ \ / ___// //_/ / __/ / / / /_/ // / / / / // __/| |/ |/ // /_/ // / / ,< /_/ /_/ \ _ _,_//_/ /_/ /_/ \ _ __/ |__/|__/ \ _ ___//_/ /_/|_| CloudBase Framework info Version v1.2.10 CloudBase Framework info Github: https://github.com/Tencent/cloudbase-framework CloudBase Framework info EnvId webpage ? 检测到当前项目包含 Vue.js 项目 🔨 构建脚本 `npm run build` 📦 本地静态文件目录 `dist` 是否需要修改默认配置 No ? 请输入应用唯一标识(支持大小写字母数字及连字符, 同一账号下不能相同) test-vue ? 是否需要保存当前项目配置,保存配置之后下次不会再次询问 Yes CloudBase Framework info 📦 install plugins 目前支持的插件列表

| 插件链接 | 插件 | 最新版本 | 插件介绍 |

| -------- | ---- | -------- | -------- |

| | @cloudbase/framework-plugin-website | | 一键部署网站应用|

| | @cloudbase/framework-plugin-node | | 一键部署 Node 应用(支持底层部署为函数或者 云托管)|

| | @cloudbase/framework-plugin-nuxt | | 一键部署 Nuxt SSR 应用|

| | @cloudbase/framework-plugin-function | | 一键部署函数资源|

| | @cloudbase/framework-plugin-container | | 一键部署云托管容器服务|

| | @cloudbase/framework-plugin-dart | | 一键部署 Dart 应用|

| | @cloudbase/framework-plugin-database | | 一键声明式部署云开发 NoSQL 云数据库|

| | @cloudbase/framework-plugin-deno | | 一键部署 Deno 应用|

| | @cloudbase/framework-plugin-next | | 一键部署 Next SSR 应用|

| | @cloudbase/framework-plugin-mp | | 一键部署微信小程序应用|

| | @cloudbase/framework-plugin-auth | | 一键设置登录配置|





配置示例

例如一个 Vue 的全栈项目,包含网站前端和云函数

查看 Vue 全栈项目的配置示例 可以在在项目下手动创建一个 cloudbaserc.json ,填写如下配置文件,调用 cloudbase framework deploy 进行部署 或者直接运行 cloudbase 来进行自动检测并部署 { "envId" : "{{env}}" , "framework" : { "plugins" : { "client" : { "use" : "@cloudbase/framework-plugin-website" , "inputs" : { "buildCommand" : "npm run build" , "outputPath" : "dist" } }, "server" : { "use" : "@cloudbase/framework-plugin-function" , "inputs" : { "functionRootPath" : "cloudfunctions" , "functions" : [ { "name" : "helloworld" , "config" : { "timeout" : 5 , "envVariables" : {}, "runtime" : "Nodejs10.15" , "memorySize" : 128 } } ] } } } } }

更多配置详细参数说明,可以查看配置说明文档,点击查看配置文档

Changelog

CloudBase Framework 的版本变更日志请参阅 changelog 文件

License

开源协议文档请参阅 Apache License 2.0

持续征集优秀应用案例



在线交流群

如果在使用、安装过程中有任何问题,或者建议,欢迎加群讨论、反馈问题

CloudBase Framework 资讯

技术文章

✍️ 欢迎提交技术文章

演讲

新闻

Contributors ✨

Thanks goes to these wonderful people (emoji key):

This project follows the all-contributors specification. Contributions of any kind welcome!

贡献指南

欢迎大家参与到 CloudBase Framework 的开发工作,贡献一份力量

您可以选择如下的贡献方式:

我们会将您加入 我们的贡献者名单

贡献方式请参考 贡献指南 文档