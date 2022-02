Uma biblioteca Angular para busca de CEP e endereços pelo serviço ViaCep. Utiliza o Módulo HttpClientModule, portanto, é recomendado seu uso a partir da verão 4.3 do Angular.

Instalação

Via npm:

npm install @brunoc/ngx-viacep --save

Via yarn:

yarn add @brunoc/ngx-viacep

Instruções

No módulo onde for necessário buscar CEP, importar NgxViacepModule e adicionar aos imports, como no exemplo abaixo:

import { BrowserModule } from "@angular/platform-browser" ; import { NgModule } from "@angular/core" ; import { NgxViacepModule } from "@brunoc/ngx-viacep" ; import { AppComponent } from "./app.component" ; ({ declarations: [AppComponent], imports: [ BrowserModule, NgxViacepModule, ], bootstrap: [AppComponent], }) export class AppModule {}

No componente onde a funcionalidade for necessária, importar o serviço NgxViacepService e injetá-lo:

import { Component } from "@angular/core" ; import { OnInit } from "@angular/core/" ; import { NgxViacepService } from "@brunoc/ngx-viacep" ; ({ selector: "app-root" , templateUrl: "./app.component.html" , styleUrls: [ "./app.component.css" ], }) export class AppComponent implements OnInit { title = "app" ; constructor ( private viacep: NgxViacepService ) {} ngOnInit() {} }

Buscar endereço por cep

O serviço NgxViacepService possui um método para a busca de endereço por CEP, que retorna um Observable, seu uso pode ser visto abaixo:

this .viacep .buscarPorCep( "01001000" ) .pipe( catchError( ( error: CEPError ) => { console .log(error.message); return EMPTY; }) ) .subscribe( ( endereco: Endereco ) => { console .log(endereco); });

As interfaces Endereco , CEPError e o enum CEPErrorCode podem ser importadas da mesma maneira que o serviço, como no exemplo:

import { NgxViacepService, Endereco, CEPError, CEPErrorCode, } from "@brunoc/ngx-viacep" ;

Busca sem CEP

Para buscar um endereço cujo cep não é conhecido, pode-se utilizar o método a seguir:

this .viacep .buscarPorEndereco( "rs" , "porto alegre" , "domingos" ) .pipe( catchError( ( error: CEPError ) => { console .log(error.message); return EMPTY; }) ) .subscribe( ( enderecos: Endereco[] ) => { console .log(enderecos); });

O método buscarPorEndereco faz uma pesquisa e retorna uma lista de endereços no estado e cidade definidos, cujo logradouro possua no nome o valor passado no terceiro argumento.

Tratamento de erros

O Serviço NgxViacepService utiliza a classe CEPError para o lançamento de todas as exceções relacionadas à busca de CEP ou Endereço.

A classe CEPError possui o método getCode .

O enum CEPErrorCode que contém os códigos correspondentes a todos os erros lançados pelo serviço NgxViacepService .

Abaixo encontra-se o código do enum:

export enum CEPErrorCode { CEP_NAO_ENCONTRADO, CEP_VAZIO, CEP_INVALIDO, CEP_MUITO_CURTO, CEP_MUITO_LONGO, UF_VAZIA, UF_MUITO_CURTA, UF_MUITO_LONGA, UF_NAO_EXISTE, MUNICIPIO_VAZIO, MUNICIPIO_MUITO_CURTO, LOGRADOURO_VAZIO, LOGRADOURO_MUITO_CURTO, ERRO_SERVIDOR, }

É possível fazer a verificação do erro retornado como no exemplo a seguir:

switch (error.getCode()) { case CEPErrorCode.UF_VAZIA: console .log( "Por favor, informe a UF :P" ); break ; case CEPErrorCode.UF_NAO_EXISTE: console .log( "A UF informada não existe :/" ); break ; }

O método ofType pode ser utilizado para tratar tipos específicos, como no exemplo a seguir:

if (error.ofType(CEPErrorCode.UF_VAZIA)) { console .log( "Ops! Parece que vc não informou a UF ¬¬" ); }

A propriedade message da classe CEPError conterá uma string com o tipo do erro:

try { throw new CEPError(CEPErrorCode.UF_VAZIA); } catch (error) { console .log(error.message); }

License

MIT © Bruno Carvalho