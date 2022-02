Browser Detection

A utility for detecting browser support for Braintree libs.

Example

const browserDetection = require ( "browser-detection" ); browserDetection.isAndroid(); browserDetection.isChromeOS(); browserDetection.isChrome(); browserDetection.isDuckDuckGo(); browserDetection.isEdge(); browserDetection.isFirefox(); browserDetection.isIe(); browserDetection.isIe9(); browserDetection.isIe10(); browserDetection.isIe11(); browserDetection.isIos(); browserDetection.isIosFirefox(); browserDetection.isIosGoogleSearchApp(); browserDetection.isIosSafari(); browserDetection.isIosWebview(); browserDetection.isIosUIWebview(); browserDetection.isIosWKWebview(); browserDetection.isMobileFirefox(); browserDetection.isOpera(); browserDetection.isSamsungBrowser(); browserDetection.isSilk(); browserDetection.hasSoftwareKeyboard(); browserDetection.supportsPaymentRequestApi(); browserDetection.supportsPopups();

To reduce build sizes, you can require just the modules you need:

const isAndroid = require ( "browser-detection/is-android" ); const isChromeOS = require ( "browser-detection/is-chrome-os" ); const isChrome = require ( "browser-detection/is-chrome" ); const isDuckDuckGo = require ( "browser-detection/is-duckduckgo" ); const isEdge = require ( "browser-detection/is-edge" ); const isFirefox = require ( "browser-detection/is-firefox" ); const isIe = require ( "browser-detection/is-ie" ); const isIe9 = require ( "browser-detection/is-ie9" ); const isIe10 = require ( "browser-detection/is-ie10" ); const isIe11 = require ( "browser-detection/is-ie11" ); const isIos = require ( "browser-detection/is-ios" ); const isIosFirefox = require ( "browser-detection/is-ios-firefox" ); const isIosGoogleSearchApp = require ( "browser-detection/is-ios-google-search-app" ); const isIosSafari = require ( "browser-detection/is-ios-safari" ); const isIosWebview = require ( "browser-detection/is-ios-webview" ); const isIosUIWebview = require ( "browser-detection/is-ios-uiwebview" ); const isIosWKWebview = require ( "browser-detection/is-ios-wkwebview" ); const isMobileFirefox = require ( "browser-detection/is-mobile-firefox" ); const isOpera = require ( "browser-detection/is-opera" ); const isSamsungBrowser = require ( "browser-detection/is-samsung" ); const isSilk = require ( "browser-detection/is-silk" ); const hasSoftwareKeyboard = require ( "browser-detection/has-software-keyboard" ); const suportsPaymentRequestApi = require ( "browser-detection/supports-payment-request-api" ); const supportsPopups = require ( "browser-detection/supports-popups" );

Testing