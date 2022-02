Demo

Installation

Basic

Copy the smoke.js file into your project and use it with a script tag:

< script src = "smoke.js" > </ script >

That defines a SmokeMachine global that you can use to make smoke (see examples below).

yarn or npm

You can also use yarn or npm:

yarn add @ bijection / smoke

npm add @ bijection / smoke

Then you can import or require smoke.js like this:

import SmokeMachine from '@bijection/smoke'

var SmokeMachine = require ( '@bijection/smoke' )

Usage

Short Example

var ctx = canvas.getContext( '2d' ) var party = SmokeMachine(ctx) party.addSmoke( 500 , 500 ) party.start()

Copy-Pastable Example

< canvas id = "canvas" > </ canvas > < script src = "smoke.js" > </ script > < script > var canvas = document .getElementById( 'canvas' ) var ctx = canvas.getContext( '2d' ) canvas.width = 1000 canvas.height = 1000 var party = SmokeMachine(ctx, [ 54 , 16.8 , 18.2 ]) party.start() party.addSmoke( 500 , 500 , 10 ) setTimeout( function ( ) { party.stop() party.addSmoke( 600 , 500 , 100 ) party.addSmoke( 500 , 600 , 20 ) for ( var i= 0 ;i< 10 ;i++){ party.step( 10 ) } setTimeout( function ( ) { party.start() }, 1000 ) }, 1000 ) </ script >

API

Returns a smoke machine that makes smoke.

context — the context of the canvas we wanna draw smoke on

[r,g,b] — (optional) the color we want the smoke to be

var party = SmokeMachine(context, [ 1 , 5 , 253 ])

Start Animating!!

Stop animating :(

x,y — the coords at which the smoke should be created in the canvas

numberofparticles — more makes more smoke