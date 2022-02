Japanese Messages for React-Admin

Japanese messages for React-admin.

React-admin の日本語翻訳です。

直訳せず、読みさすさとシンプルさを優先した意訳をしています。

Installation

version 4 (alpha)

yarn add @bicstone/ra-language-japanese@next npm install @bicstone/ra-language-japanese@next

version 3

yarn add @bicstone/ra-language-japanese@latest npm install @bicstone/ra-language-japanese@latest

version 2

yarn add @bicstone/ra-language-japanese@latest npm install @bicstone/ra-language-japanese@latest

Usage

version 3 or above

import polyglotI18nProvider from 'ra-i18n-polyglot' ; import japaneseMessages from '@bicstone/ra-language-japanese' ; const i18nProvider = polyglotI18nProvider( () => japaneseMessages, 'ja' ); < Admin i18nProvider = {i18nProvider} > ... </ Admin >

See React-admin documentation for more information.

version 2

import japaneseMessages from '@bicstone/ra-language-japanese' ; const i18nProvider = () => japaneseMessages; < Admin locale = "ja" i18nProvider = {i18nProvider} > ... </ Admin >

See React-admin documentation for more information.

License

MIT License

Contributors

Thanks goes to all the people who contribute.