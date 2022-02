Install

$ npm install --save-dev /deps

Usage

var bemDeps = require ( '@bem/deps' ), toArray = require ( 'stream-to-array' ); toArray(bemDeps.load({ levels : [ 'blocks' ] }), function ( err, relations ) { var declaration = [{ block : 'a' }], res = bemDeps.resolve(declaration, relations, { tech : 'js' }); console .log( JSON .stringify(res, null , 4 )); });

License

Code and documentation copyright 2015 YANDEX LLC. Code released under the Mozilla Public License 2.0.