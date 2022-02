BBob is a tool to parse and transform BBCode written in pure javascript, no dependencies

Packages

Package Status Size Description @bbob/core Core package @bbob/react React renderer @bbob/preset-react React default tags preset @bbob/vue2 Vue 2 renderer @bbob/preset-vue Vue default tags preset @bbob/html HTML renderer @bbob/preset-html5 HTML5 default tags preset

DEMO Playground

Table of contents

Basic usage

npm i @bbob/core @bbob/html @bbob/preset-html5

import bbobHTML from '@bbob/html' import presetHTML5 from '@bbob/preset-html5' const processed = bbobHTML( `[i]Text[/i]` , presetHTML5()) console .log(processed);

React usage

npm i @bbob/react @bbob/preset-react

import React from 'react' import {render} from 'react-dom' import bbobReactRender from '@bbob/react/es/render' import presetReact from '@bbob/preset-react' const options = { onlyAllowTags : [ 'i' ], enableEscapeTags : true } const content = bbobReactRender( `[i]Text[/i]` , presetReact(), options) console .log(render( < span > {content} </ span > ));

Vue 2 usage

npm i @bbob/vue2 @bbob/preset-vue

import Vue from 'vue' import VueBbob from '@bbob/vue2' ; Vue.use(VueBbob);

< template > < div class = "html" > < h2 > Generated HTML here </ h2 > < bbob-bbcode container = "div" :plugins = "plugins" > {{ bbcode }} </ bbob-bbcode > </ div > </ template > < script > import Vue from 'vue' import preset from '@bbob/preset-vue' export default Vue.extend({ name : 'App' , data() { return { bbcode : 'Text [b]bolded[/b] and [i]Some Name[/i]' , plugins : [ preset() ], } } }) </ script >

More examples available in examples folder

Presets

Its a way to transform parsed BBCode AST tree to another tree by rules in preset

Create your own preset

import { createPreset } from '@bbob/preset' export default createPreset({ quote : ( node ) => ({ tag : 'blockquote' , attrs : node.attrs, content : [{ tag : 'p' , attrs : {}, content : node.content, }], }), })

HTML Preset

Also you can use predefined preset for HTML

import html5Preset from '@bbob/preset-html5/es' import { render } from '@bbob/html/es' import bbob from '@bbob/core' console .log(bbob(html5Preset()).process( `[quote]Text[/quote]` , { render }).html)

React Preset

Also you can use predefined preset for React

import reactPreset from "@bbob/preset-react" ; import reactRender from "@bbob/react/es/render" ; const preset = reactPreset.extend( ( tags, options ) => ({ ...tags, quote : node => ({ tag : "blockquote" , content : node.content }) })); const result = reactRender( `[quote]Text[/quote]` , reactPreset()); document .getElementById( "root" ).innerHTML = JSON .stringify(result, 4 );

React usage

Component

Or you can use React Component

import React from 'react' import { render } from 'react-dom' import BBCode from '@bbob/react/es/Component' import reactPreset from '@bbob/preset-react/es' const MyComponent = () => ( < BBCode plugins = {[reactPreset()]} options = {{ onlyAllowTags: [' i '] }}> [quote]Text[/quote] </ BBCode > ) render( < MyComponent /> ) // < div > < blockquote > < p > Text </ p > </ blockquote > </ div >

Render prop

Or pass result as render prop

import React from "react" ; import { render } from 'react-dom' import reactRender from '@bbob/react/es/render' import reactPreset from '@bbob/preset-react/es' const toReact = input => reactRender(input, reactPreset()) const text = toReact( '[b]Super [i]easy[/i][/b] [u]to[/u] render' ) const App = ( { renderProp } ) => ( < span > {text} </ span > ) render( < App /> ) // < span > < span style = "font-weight: bold;" > Super < span style = "font-style: italic;" > easy </ span > </ span > < span style = "text-decoration: underline;" > to </ span > render </ span >

PostHTML usage

Create Plugin

Benchmarks

To test on your machine run

npm run build node benchmark

Tested on Node v12.18.3