Seamlessly use GraphQL files with react-native >= 0.45

Foreword

This package is inspired by the react-native-typescript-transform repository.

Goal

Use .gql or .graphql files with React Native packager for better readability and separation of concerns.

Exemple of a .gql file with import statement:

#import "fragments/BasePost.gql" query PostListItemQuery($id: ID) { Post(id: $id) { ...BasePost } }

Usage

Step 1: Install

yarn add -D @ bam . tech / react - native - graphql - transformer

Step 2: Configure the react native packager

Add this to your rn-cli.config.js (make one if you don't have one already):

react-native 0.57 or later

const { getDefaultConfig } = require ( 'metro-config' ); module .exports = ( async ( ) => { const { resolver : { sourceExts }, } = await getDefaultConfig(); return { transformer : { babelTransformerPath : require .resolve( '@bam.tech/react-native-graphql-transformer' ), }, resolver : { sourceExts : [...sourceExts, 'gql' , 'graphql' ], }, }; })();

react-native 0.56 or earlier

module .exports = { getTransformModulePath() { return require .resolve( '@bam.tech/react-native-graphql-transformer' ); }, getSourceExts() { return [ 'gql' , 'graphql' ]; } };

Step 3: Write GraphQL code!

Contributors

License

MIT