Convert CSV files to XLSX (Excel 2007+ XML Format) files.

Written in JavaScript. Available for Node.js CLI and API.

Binaries are available for:

Windows x64

Linux x64

MacOS x64

Features

Binaries - download and run via your OS's command-line utility

Fast and Reliable

Full UTF-8 support

CSV Column detection

Batch mode - convert a CSV folder to an XLSX folder

Node.js CLI and API

Installation

npm install @aternus/csv-to-xlsx

Usage

Binaries

Download the executables from the bin folder.

./csv-to-xlsx-linux -i "input-directory" -o "output-directory"

Node.js CLI

Type --help for a full list of options.

npx @aternus/csv-to-xlsx -i "input-directory" -o "output-directory"

Node.js API

const path = require ( 'path' ); const convertCsvToXlsx = require ( '@aternus/csv-to-xlsx' ); let source = path.join(__dirname, 'report.csv' ); let destination = path.join(__dirname, 'converted_report.xlsx' ); try { convertCsvToXlsx(source, destination); } catch (e) { console .error(e.toString()); }

License