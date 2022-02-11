京东风格的轻量级移动端 Vue2、Vue3 组件库

（支持一套代码生成 H5 和小程序）

Nut[nʌt]，源自电影《冰河世纪》里松鼠 Scrat "执迷不悟"，一生追求，即便引发大灾难也绝不松手的坚果。

特性

🚀 70+ 高质量组件（3.0 持续开发中）,覆盖移动端主流场景

💪 支持小程序开发

📖 基于京东APP 10.0 视觉规范

🍭 支持按需引用

📖 详尽的文档和示例

💪 支持 TypeScript

💪 支持服务端渲染（测试阶段）

🍭 支持定制主题

🍭 单元测试覆盖（3.0 开发中）,保障稳定性

📖 提供 Sketch 设计资源

示例 H5 & 小程序

版本说明

@next 和 @nutui-taro 属于并行版本，存在部分的差异化，版本号始终保持一致。如果想要兼容低版本，请使用 @nutui/nutui

版本 支持的框架 视觉规范 支持的应用类型 兼容 @nutui/nutui Vue 2x 京东 APP 7.0 规范 H5 现代浏览器及 Android >= 4.0、iOS >= 8.0 @nutui/nutui-jdl Vue 2x 京东物流视觉规范 H5 现代浏览器及 Android >= 4.0、iOS >= 8.0 @nutui/nutui@next Vue 3x 京东 APP 10.0 规范 H5 现代浏览器以 Chrome >= 51、iOS >= 10.0（与 Vue3 一致） @nutui/nutui-taro Vue3 + Taro 京东 APP 10.0 规范 H5&小程序，可开发多端 现代浏览器及 Chrome >= 51、iOS >= 10.0（与 Vue3 一致）

构建版本

AMD 环境、Webpack、Vite 等构建工具环境、服务端建议使用 es 版，非模块化环境（如通过 <script> 标签直接引用）建议使用 umd 压缩版。

es nutui.es.js

umd nutui.umd.js

使用案例

NutUI 已经投入了我们的生产环境中使用，业界也在广泛地使用 NutUI 开发多端应用。

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链接

开发交流

贡献者们

感谢以下小伙伴们为 NutUI 发展做出的贡献：

参与共建

非常欢迎社区开发者为 NutUI 贡献代码，在贡献之前请先阅读 贡献指南，参与共建提 PR。

感谢以下所有给 NutUI 贡献过代码的 开发者。

开发计划

Milestones

更新日志

本项目遵从 Angular Style Commit Message Conventions，更新日志请查阅 Release。

开源协议

本项目基于 MIT 协议