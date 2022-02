Tiny (139B) & fast utility to recursively flatten an array of arrays!

Install

$ npm install --save /flatten

Usage

import flatten from '@arr/flatten' ; flatten([ 'a' , [ 'b' , [ 'c' ]], 'd' , [ 'e' , [[ 'f' ]]]]);

API

arr

Type: Array

The array to iterate upon.

License

MIT © Luke Edwards