F2 支付宝小程序

F2 的支付宝小程序版本,支持原生 F2 的所有功能,欢迎使用反馈。

说明

为了方便使用,我们封装了小程序的自定义组件,故需要支付宝小程序基础库支持自定义组件

重要:版本要求

小程序基础库版本 1.7.0 或以上

如何使用

1. 安装依赖

项目默认初始化出来的是没有 package.json 的,需要新增 package.json 后再安装

npm install @antv/my-f2 --save

2. 使用自定义组件

{ "usingComponents" : { "f2" : "@antv/my-f2" } }

2. axml 使用组件

< view class = "f2-chart" > < f2 onInit = "onInitChart" > </ f2 > </ view >

3. acss 设置宽高

.f2-chart { width : 100% ; height : 500 rpx; }

4. 实例化图表

Page({ data : {}, onInitChart(F2, config) { const chart = new F2.Chart(config); const data = [ { value : 63.4 , city : 'New York' , date : '2011-10-01' }, { value : 62.7 , city : 'Alaska' , date : '2011-10-01' }, { value : 72.2 , city : 'Austin' , date : '2011-10-01' }, { value : 58 , city : 'New York' , date : '2011-10-02' }, { value : 59.9 , city : 'Alaska' , date : '2011-10-02' }, { value : 67.7 , city : 'Austin' , date : '2011-10-02' }, { value : 53.3 , city : 'New York' , date : '2011-10-03' }, { value : 59.1 , city : 'Alaska' , date : '2011-10-03' }, { value : 69.4 , city : 'Austin' , date : '2011-10-03' }, ]; chart.source(data, { date : { range : [ 0 , 1 ], type : 'timeCat' , mask : 'MM-DD' }, value : { max : 300 , tickCount : 4 } }); chart.area().position( 'date*value' ).color( 'city' ).adjust( 'stack' ); chart.line().position( 'date*value' ).color( 'city' ).adjust( 'stack' ); chart.render(); return chart; } });

API

F2 API 参见:https://f2.antv.vision/zh/docs/api/f2

如何贡献

如果您在使用的过程中碰到问题,可以先通过 issues 看看有没有类似的 bug 或者建议。

License

MIT license