L7 地理空间数据可视分析引擎

git clone https://github.com/antvis/L7 --depth=1

L7 是由蚂蚁金服 AntV 数据可视化团队推出的基于 WebGL 的开源大规模地理空间数据可视分析开发框架。L7 中的 L 代表 Location,7 代表世界七大洲,寓意能为全球位置数据提供可视分析的能力。L7 专注数据可视化化表达,通过颜色、大小、纹理,方向,体积等视觉变量设置实现从数据到信息清晰,有效的表达。

L7 能够满足常见的地图图表,BI 系统的可视化分析、以及 GIS,交通,电力,国土,农业,城市等领域的空间信息管理,分析等应用系统开发需求。

🌟 核心特性

🌏 数据驱动可视化展示

数据驱动,灵活数据映射,从数到形,支持丰富的地图可视化类型,更好洞察数据。

🌏 2D,3D 一体化的海量数据高性能渲染

海量空间数据实时,可交互,动态渲染,

🌏 简单灵活的数据接入

支持 CSV,JSON,GeoJSON 等数据格式接入,可以根据需求自定义数据格式,无需复杂的空间数据转换。

🌏 多地图底图支持,支持离线内网部署

屏蔽不同底图之间的差异,用户只需要关注数据层表达,交互。高德地图国内合法合规的地理底图,Mapbox 满足国际化业务需求。

🌈 支持丰富的图表类型

点图层

气泡图

散点图

符号地图

3D 柱状地图

聚合地图

复合图表地图

自定义 Marker

线图层

路径地图

弧线,支持 2D 弧线、3D 弧线以及大圆航线

等值线

面图层

填充图

3D 填充图

热力图

经典热力图

蜂窝热力图

网格热力图

栅格地图

图片

Raster

📦 如何使用

安装

npm install @antv/l7

初始化地图

import { Scene } from '@antv/l7' ; import { Mapbox } from '@antv/l7-maps' ; const scene = new Scene({ id : 'map' , map : new Mapbox({ style : 'light' , pitch : 0 , center : [ 107.054293 , 35.246265 ], zoom : 4.056 , }), });

添加图层

import { PointLayer } from '@antv/l7' ; const pointLayer = new PointLayer() .source(data) .shape( 'circle' ) .size( 'mag' , [ 1 , 25 ]) .color( 'mag' , [ '#5B8FF9' , '#5CCEA1' ]) .style({ opacity : 0.3 , strokeWidth : 1 , }); scene.addLayer(pointLayer);

📝 文档

✅ License

MIT license.