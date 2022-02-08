English | 简体中文
基于图形语法（the Grammar of Graphics）的图表库。
网站 • 快速开始 • 博客 • AntV ThemeSet
一套简单、易用、并具备一定扩展能力和组合能力的统计图表库，基于图形语法理论搭建而成，『G2Plot』中的 G2 即意指图形语法 (the Grammar of Graphics)，同时也致敬了 ggplot2。我们想做的事有三件：
G2Plot 呈现给用户的是一套提炼自企业级产品的视觉语言和设计规范。不仅对图表的整体视觉样式进行了优化，并且针对每一个图表自身的特点，沉淀出一套最佳配置，保证用户能够通过最少的配置制作出优雅、标准的图表。
在现实的图表应用场景中，一个棘手的难题是图表的展示空间往往并不足够显示图表的数据量，造成极值情况下文本的重叠遮挡、内容无法自适应、内容裁剪等问题。G2Plot 借鉴宽容性设计的思想，在图表的信息密度过高时，对图表辅助信息进行抽稀，保证图表主要信息的展示和基本可读性。
在 G2Plot 体系下，图表不仅仅只是各不相关的实例，图层概念的引入提供了多图表组合、叠加、联动，共同讲述一个数据故事的可能性。未来，我们还将探索统计图表转化信息图的可能性，丰富统计图表的表现能力。
$ npm install @antv/g2plot
<div id="container"></div>
import { Bar } from '@antv/g2plot';
const data = [
{ year: '1951 年', sales: 38 },
{ year: '1952 年', sales: 52 },
{ year: '1956 年', sales: 61 },
{ year: '1957 年', sales: 145 },
{ year: '1958 年', sales: 48 },
];
const bar = new Bar('container', {
data,
xField: 'sales',
yField: 'year',
seriesField: 'year',
});
bar.render();
我们非常欢迎你的贡献！无论是 issue 还是 PR。
反馈问题请先阅读 issues。
提交代码请遵循 贡献指引。
感谢下面这些贡献者 (emoji key):
|
Visiky
💻
|
hustcc
💻
|
Joel Alan
💻
|
刘珍莹
💻
|
zqlu
💻
|
arcsin1
💻
|
被雨水过滤的空气
💻
|
banli
💻
|
xi li
💻
|
DarrenPei
💻
|
MiniPear
💻
|
connono
💻
|
于向前
💻
|
afc163
💻
|
Martin Jul
💻
|
jhwong
💻
|
Jingsong Gao
💻
|
Mr小刘
💻
|
ntscshen
💻
|
yiminanci
💻
|
ai-qing-hai
💻
|
xrkffgg
💻
|
Dawnlck
💻
|
Karis
💻
|
Mayne
💻
|
Plortinus
💻
|
Shanjie Chen
💻
|
Yang Libin
💻
|
beewolf233
💻
|
lqzhgood
💻
|
neoddish
💻
|
stack-stark
💻
|
vector
💻
|
嘤嘤嘤
💻
|
琚致远
💻
|
14
💻
钉钉群组号码: 30233731
ChartCube - 基于 G2Plot 的在线图表制作工具，交互简单，一键导出图表代码！
MIT