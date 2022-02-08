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G2Plot

一套简单、易用、并具备一定扩展能力和组合能力的统计图表库，基于图形语法理论搭建而成，『G2Plot』中的 G2 即意指图形语法 (the Grammar of Graphics)，同时也致敬了 ggplot2。我们想做的事有三件：

使用户不用成为可视化专家也能够轻松制作出优雅美观的图表。 保证图表能够经受得起业务的检验，在真实的场景中易用、好用。 探索统计图表的更多可能性，使统计图表变得更好玩、更酷。

✨ 特性

G2Plot 呈现给用户的是一套提炼自企业级产品的视觉语言和设计规范。不仅对图表的整体视觉样式进行了优化，并且针对每一个图表自身的特点，沉淀出一套最佳配置，保证用户能够通过最少的配置制作出优雅、标准的图表。

在现实的图表应用场景中，一个棘手的难题是图表的展示空间往往并不足够显示图表的数据量，造成极值情况下文本的重叠遮挡、内容无法自适应、内容裁剪等问题。G2Plot 借鉴宽容性设计的思想，在图表的信息密度过高时，对图表辅助信息进行抽稀，保证图表主要信息的展示和基本可读性。

在 G2Plot 体系下，图表不仅仅只是各不相关的实例，图层概念的引入提供了多图表组合、叠加、联动，共同讲述一个数据故事的可能性。未来，我们还将探索统计图表转化信息图的可能性，丰富统计图表的表现能力。

📦 安装

$ npm install @antv/g2plot

🔨 使用

< div id = "container" > </ div >

import { Bar } from '@antv/g2plot' ; const data = [ { year: '1951 年' , sales: 38 }, { year: '1952 年' , sales: 52 }, { year: '1956 年' , sales: 61 }, { year: '1957 年' , sales: 145 }, { year: '1958 年' , sales: 48 }, ]; const bar = new Bar( 'container' , { data, xField: 'sales' , yField: 'year' , seriesField: 'year' , }); bar.render();

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许可证

MIT