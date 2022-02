A datazoom slider plugin for G2.

Install

首先,你先要确保 G2 已经加载。

如果你使用 npm,直接 npm i @antv/g2-plugin-slider 。否则,直接下载最新脚本。

import G2 from '@antv/g2' ; import Slider from '@antv/g2-plugin-slider' ; const slider = new Slider({ });

< script src = "http://unpkg.alipay.com/@antv/g2@3.0.0-rc5.14" > </ script > < script src = "http://unpkg.alipay.com/@antv/g2-plugin-slider@1.0.0-rc.1" > </ script > < script > const slider = new Slider({ }); </ script >

API Reference

Create an instance

new Slider({ container : {string} | {HTMLElement}, width?: {number} | {string}, height?: {number}, padding?: {object} | {number} | {array}, xAxis : {string}, yAxis : {string}, start : {string} | {number}, end : {string} | {number}, startRadio?: {number}, endRadio?: {number}, minSpan : {number}, maxSpan : {number}, data : {array} | {dataview}, fillerStyle?: {object}, backgroundStyle?: {object}, textStyle?: {object}, handleStyle?: {object}, backgroundChart?: {object} });

container

(string | HTMLElement)

对应 slider 的 DOM 容器,可以传入该 DOM 的 id 或者直接传入容器的 html 节点对象。

width

(string | number)

设置 slider 组件的宽度,默认为 auto ,表示自适应容器的宽度。

height

(number)

设置 slider 组件的高度,默认为 26,单位为 'px'。

padding

设置 slider 组件所在画布 canvas 的内边距,用于与图表对齐(默认图表的 canvas 容器也是带了内边距),默认值同 G2 默认主题的 padding 相同,[ 20, 20, 95, 80 ]。

xAxis

(string)

必须声明,我们的 Slider 是带有背景图表的滑动条组件,该字段用于声明该背景图表的横轴映射字段,同时该字段也是数据过滤字段。

yAxis

(string)

必须声明,我们的 Slider 是带有背景图表的滑动条组件,该字段用于声明该背景图表的纵轴轴映射字段。

data

(array | dataview)

必须声明,数据源。

startRadio

(number)

声明滑动条起始滑块的位置对应的范围边界值,值介于 [0, 1]。

注意: startRadio 和 start 同时声明时,以 startRadio 为准。

endRadio

(number)

声明滑动条结束滑块的位置对应的范围边界值,值介于 [0, 1]。

注意: endRadio 和 end 同时声明时,以 endRadio 为准。

start

(number | string)

声明滑动条起始滑块的位置对应的数据值,默认为最小值。

end

(number | string)

声明滑动条结束滑块的位置对应的数据值,默认为最大值。

minSpan

(number)

筛选的最小范围限制,必须对应原始数据的范围,如果是时间,请使用时间戳。

maxSpan

(number)

筛选的最大范围限制,必须对应原始数据的范围,如果是时间,请使用时间戳。

scales

(object)

用于对 xAxis 和 yAxis 字段进行列定义,用于同操作的图表中对应的列定义相同。

示例代码:

scales: { [ ` ${xAxis} ` ]: { type : 'time' , mask : 'MM-DD' } }

onChange

(function)

当滑动条滑块发生变化时,触发该回调函数,主要用于更新 ds 的状态量。该回调函数会提供一个参数,该参数是一个对象,包含如下属性:

onChange: ( obj ) => { const { startValue, endValue, startText, endText, startRadio, endRadio } = obj; }

startValue 起点滑块当前对应的原始数据值,如果是 time 或者 timeCat 类型是,该值为时间戳,请注意。

起点滑块当前对应的原始数据值,如果是 或者 类型是,该值为时间戳,请注意。 endValue 终点滑块当前对应的原始数据值,如果是 time 或者 timeCat 类型是,该值为时间戳,请注意。

终点滑块当前对应的原始数据值,如果是 或者 类型是,该值为时间戳,请注意。 startText 起点滑块当前的显示文本值

起点滑块当前的显示文本值 endText 终点滑块当前的显示文本值

终点滑块当前的显示文本值 startRadio 起点滑块当前对应的范围边界值,值介于 [0, 1]

起点滑块当前对应的范围边界值,值介于 [0, 1] endRadio 终点滑块当前对应的范围边界值,值介于 [0, 1]

说明1:之所以区分 text 和 value,是因为大部分情况下用户会对数值进行格式化,所以在设置状态量和更新状态量时,需要保证前后数值类型的一致。 说明2:若数据并非有序排列,则可以通过 [startRadio, endRadio] 获取到滑块起点和终点选中的范围

fillerStyle

(object)

选中区域的样式配置,默认配置如下:

{ fill : '#BDCCED' , fillOpacity : 0.3 }

图中红框框选区域:

backgroundStyle

(object)

slider 整体背景样式。

textStyle

(object)

slider 辅助文本字体样式配置。

handleStyle

(object)

slider 滑块的样式配置,可配置的属性如下:

{ img : 'https://gw.alipayobjects.com/zos/rmsportal/QXtfhORGlDuRvLXFzpsQ.png' , width : 5 , height : 26 }

backgroundChart

(object)

slider 滑块的背景图表配置,可配置其图表类型以及颜色:

{ type : [ 'area' ], color : '#CCD6EC' }

Functions

slider.render()

slider.render() 渲染组件,即将其绘制到页面上。

slider.changeData()

slider.changeData(data) 更新数据源。

slider.repaint()

slider.repaint() 重绘。

slider.destroy()