A powerful rendering engine for AntV implemented with Canvas2D / SVG / WebGL / WebGPU.

✨ Features

Powerful and scalable rendering capability with built-in basic Graphics.

Excellent rendering performance and supports visualization scenarios with large amounts of data.

Complete simulation of browser DOM events, and no difference from native events.

Smooth animation implementation and rich configuration interfaces.

While providing Canvas and SVG version of implementation, and both of API basic consistent.

📦 Install

$ npm install @antv/g --save $ npm install @antv/g-canvas --save $ npm install @antv/g-svg --save $ npm install @antv/g-webgl --save

🔨 Usage

< div id = "container" > </ div >

import { Circle, Canvas } from '@antv/g' ; import { Renderer as CanvasRenderer } from '@antv/g-canvas' ; const canvas = new Canvas({ container : 'container' , width : 500 , height : 500 , renderer : new CanvasRenderer(), }); const circle = new Circle({ style : { x : 100 , y : 100 , r : 50 , fill : 'red' , stroke : 'blue' , lineWidth : 5 , }, }); canvas.appendChild(circle);

⌨️ Development

Start previewing site:

$ git clone git@github.com:antvis/g.git $ cd g $ yarn install $ yarn start

API Spec

Start a dev-server on root dir, eg. http-server :

$ http-server -p 9090

Open api.html on localhost:9090/dev-docs/api.html .

Run test cases

Build and run test cases:

$ yarn build $ yarn test

