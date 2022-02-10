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@antv/f2

by antvis
3.8.10-beta.1 (see all)

📱📈An elegant, interactive and flexible charting library for mobile.

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5d ago

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36

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7

License

Type Definitions

Built-In

Tree-Shakeable

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Readme

npm package NPM downloads Percentage of issues still open

F2，一个专注于移动，开箱即用的可视化解决方案，完美支持 H5 环境同时兼容多种环境（node, 小程序，weex）。完备的图形语法理论，满足你的各种可视化需求。专业的移动设计指引为你带来最佳的移动端图表体验。英文 README

在此衷心感谢《The Grammar of Graphics》的作者 Leland Wilkinson，为 F2 的图形语法提供了理论基础！

安装

$ npm install @antv/f2

特性

专注移动，体验优雅

  • 轻量化呈现，自然反馈：在设计上我们以人为本，追求自然简单易懂，有吸引力的表达效果，让用户在碎片化的时间里更快更高效得获取图表信息。同时在可视化的操作我们追求内容和操作有机融合，符合人的自然行为反应，让交互操作更自然。

  • 轻巧流畅：F2 一直致力于追求极致的性能，针对移动设备做了大量的优化，在支持丰富（50+）图表的基础上同时保持代码量的小巧（不带交互版本 gzip 压缩后 44k，带所有交互版本 56k），同时提供模块化的设计以支持动态加载，提供更优的大小。

  • 多端异构：在完美支持 H5 环境的同时，同时兼容 Node.js支付宝小程序微信小程序React Native以及 Weex 端的渲染，一份代码，多设备多环境渲染。

图表丰富，组件完备

与传统的图表库不同，抛弃了特图特做的封装思路，基于强大的图形语法理论，以数据驱动，通过图形语法的组合灵活构建各类图表，目前可绘制 50+ 图表类型（当然，还可以更多），覆盖各类场景 在提供基础的图表可视化能力外，我们还提供了丰富图表功能组件，满足各种功能需求。

扩展灵活，创意无限

我们在提供最佳实践的同时，还为开发者提供了灵活的扩展机制，包括 Shape、动画以及交互的自定义能力，当然还有图表样式的个性化定制，满足各种个性化的图表要求。

文档

快速开始

<canvas id="c1"></canvas>

import F2 from '@antv/f2';

const data = [
  { year: '1951 年', sales: 38 },
  { year: '1952 年', sales: 52 },
  { year: '1956 年', sales: 61 },
  { year: '1957 年', sales: 145 },
  { year: '1958 年', sales: 48 },
  { year: '1959 年', sales: 38 },
  { year: '1960 年', sales: 38 },
  { year: '1962 年', sales: 38 },
];
const chart = new F2.Chart({
  id: 'c1',
  width: 375,
  height: 265,
  pixelRatio: window.devicePixelRatio
});

chart.source(data);
chart.interval().position('year*sales');
chart.render();

更多示例：demos

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本地开发

$ npm install

# 先编译
$ npm run build

# 再跑测试用例
$ npm run test-live

# 监听文件变化构建，并打开 demo 页面
$ npm run dev

# 打开 demo
$ npm run demos

# 按需打包
$ npm run bundler

如何贡献

如果您在使用的过程中碰到问题，可以先通过 issues 看看有没有类似的 bug 或者建议。

如需提交代码，请遵从我们的贡献指南

体验改进计划说明

F2 从 3.1.12（2018-06-20发布）版本开始添加了F2.track（true）方法。 目前我们的体验改进计划已经完成，所以从 3.3.4 版本开始该方法将从 F2 中删除。 如果它给你带来麻烦，我们深表歉意。

License

MIT license.

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