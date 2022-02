event-emitter for @antvis.

Install

npm i --save @antv/event-emitter

Usage

import EE from '@antv/event-emitter' ; const ee = new EE(); ee.on( 'mouseover' , () => {}); ee.once( 'click' , () => {}); ee.on( '*' , () => {}); ee.emit( 'click' , 1 , 'hello' , true ); ee.off( 'click' );

API

Simple and similar with event-emitter .