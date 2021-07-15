AMS

AMS (admin material system)，管理后台物料系统。

AMS是基于 Vue.js 和 Element组件库、通过JSON配置来快速搭建管理后台的一整套解决方案

npm 安装

npm i @ ams - team / ams -S

CDN

目前可以通过 unpkg.com/@ams-team/ams 获取到最新版本的资源，在页面上引入 js 文件即可开始使用。

< script src = "https://unpkg.com/@ams-team/ams/lib/ams.js" > </ script >

快速开始

AMS的核心思想是通过规范数据接口的数据结构，再用类JSON的格式配置对应的 区块 和 资源 ，即可渲染成有UI和数据交互的前端界面。

ams.resource( 'demoRes' , { api : { prefix : 'https://easy-mock.com/mock/5a0023effbbb09615044cb82/' , update : 'update' , read : 'read' , }, fields : { id : { type : 'text' , label : '文本' }, testRate : { type : 'rate' , label : '评分' }, testTextarea : { type : 'textarea' , label : '评语' } } })

packages目录本地开发调试

npm run dev

ams.block( 'demo' , { type : 'form' , ctx : 'edit' , resource : 'demoRes' , operations : { submit : { type : 'button' , label : '提交' } }, events : { init : '@read' , submit : '@update' } });

ams.render( 'demo' )

尝试AMS的最简单的方式是使用JSRUN上的官方入门Demo。你可以在浏览器新标签页中打开它，跟着例子学习一些基础用法。

packages本地开发调试

npm run dev

浏览器支持

现代浏览器 及 Internet Explorer 10+。

本地开发

npm install npm run build npm run dev

开发团队

来自vip.com的开发者：

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LICENSE

Apache 2.0