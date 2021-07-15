AMS (admin material system)，管理后台物料系统。
AMS是基于 Vue.js 和 Element组件库、通过JSON配置来快速搭建管理后台的一整套解决方案
npm i @ams-team/ams -S
目前可以通过 unpkg.com/@ams-team/ams 获取到最新版本的资源，在页面上引入 js 文件即可开始使用。
<!-- 引入ams库 -->
<script src="https://unpkg.com/@ams-team/ams/lib/ams.js"></script>
AMS的核心思想是通过规范数据接口的数据结构，再用类JSON的格式配置对应的
区块 和
资源，即可渲染成有UI和数据交互的前端界面。
ams.resource('demoRes', { // ”demoRes“为资源名
api: {
prefix: 'https://easy-mock.com/mock/5a0023effbbb09615044cb82/', // 接口前缀
update: 'update', // 更新表单数据，值为更新接口的path，和接口前缀组成最终请求的url
read: 'read', // 读取表单数据，值为读取接口的path
},
fields: { // 字段
id: { // “id”为字段名
type: 'text', // 字段类型
label: '文本' // 该字段显示在页面的文本标签
},
testRate: {
type: 'rate',
label: '评分'
},
testTextarea: {
type: 'textarea',
label: '评语'
}
}
})
npm run dev
ams.block('demo', { // “demo”为区块名
type: 'form', // 区块类型，“form”代表表单类型
ctx: 'edit', // 状态，“edit”代表为可编辑
resource: 'demoRes', // 该区块挂载的资源
operations: { // 操作
submit: { // 操作触发的事件名
type: 'button', // 操作类型
label: '提交' // 操作按钮显示的文案
}
},
events: { // 事件流
init: '@read', // “read”是内置的读取数据操作
submit: '@update' // “update”是内置的更新数据操作
}
});
// 渲染名字为“demo”的区块
ams.render('demo')
尝试AMS的最简单的方式是使用JSRUN上的官方入门Demo。你可以在浏览器新标签页中打开它，跟着例子学习一些基础用法。
npm run dev
现代浏览器 及 Internet Explorer 10+。
通过
1.0版本调整，希望把ams的配置的更加精简，希望解决一些设计不规范或者在实践中反馈不合理的地方，解决已知的痛点，敬请期待。点击查看1.0版本规划详情>>
npm install
npm run build
npm run dev
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